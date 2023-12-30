ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с экс-звездой Шахтера
Генрих Мхитарян останется в клубе до 2026 года
Миланский «Интер» официально сообщил о продлении контракта с армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном еще на два года. Предыдущий контракт действовал до конца нынешнего сезона, новый рассчитан до 2026 года.
Мхитарян – уже третий игрок «Интера», с которым «нерадзурри» продлили контракт сегодня. Ранее клуб объявил о продлении контрактов с Федерико Димарко и Маттео Дармианом.
Мхитарян выступает за «Интер» с лета 2026 года. В нынешнем сезоне на счету 34-летнего хавбека 2 гола и 5 ассистов в 24 матчах за «Интер» во всех турнирах.
🚨 ATTENTION 🚨— Inter (@Inter_en) December 30, 2023
Renewal announcement 📢
👉 https://t.co/DHWMpuGzqB#ForzaInter #Mkhitaryan2026 pic.twitter.com/UOUKYWfFhW
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