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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с экс-звездой Шахтера
Италия
30 декабря 2023, 19:37 |
879
0

ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с экс-звездой Шахтера

Генрих Мхитарян останется в клубе до 2026 года

30 декабря 2023, 19:37 |
879
0
ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с экс-звездой Шахтера
ФК Интер. Генрих Мхитарян

Миланский «Интер» официально сообщил о продлении контракта с армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном еще на два года. Предыдущий контракт действовал до конца нынешнего сезона, новый рассчитан до 2026 года.

Мхитарян – уже третий игрок «Интера», с которым «нерадзурри» продлили контракт сегодня. Ранее клуб объявил о продлении контрактов с Федерико Димарко и Маттео Дармианом.

Мхитарян выступает за «Интер» с лета 2026 года. В нынешнем сезоне на счету 34-летнего хавбека 2 гола и 5 ассистов в 24 матчах за «Интер» во всех турнирах.

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Источник: Мхитарян подписал новый контракт с Интером
Генрих Мхитарян Интер Милан продление контракта
Источник Sport.ua
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