ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с экс-звездой Шахтера

Миланский «Интер» официально сообщил о продлении контракта с армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном еще на два года. Предыдущий контракт действовал до конца нынешнего сезона, новый рассчитан до 2026 года.

Мхитарян – уже третий игрок «Интера», с которым «нерадзурри» продлили контракт сегодня. Ранее клуб объявил о продлении контрактов с Федерико Димарко и Маттео Дармианом.

Мхитарян выступает за «Интер» с лета 2026 года. В нынешнем сезоне на счету 34-летнего хавбека 2 гола и 5 ассистов в 24 матчах за «Интер» во всех турнирах.