ШЕВЧЕНКО – о финале ЛЧ против Ливерпуля: «Три месяца я не мог спать»

Бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко вспомнил о самом обидном поражении в своей карьере – проигранном финале Лиги чемпионов 2004/05 против «Ливерпуля».

Отметим, что итальянцы вели со счетом 3:0 после первого тайма, но позволили англичанам сравнять счет во второй половине встречи и уступили в серии пенальти. Ежи Дудек парировал удары Шевченко и Андреа Пирло с точки.

«Я буду честен с вами, три месяца я не мог спать», – начал Шевченко.

«Я просыпался утром, ночью, спускался вниз, включал видео и пересматривал момент заново. Я специально смотрел тот момент, когда он сделал двойной сейв, потому что это был конец игры, последняя секунда, это должен был быть невероятный финал.

Я должен отдать должное духу игроков «Ливерпуля», но особенно болельщиков. Этот шум, эта поддержка, я думаю, сделали разницу». «You'll Never Walk Alone» – известная песня, и я думаю, что она действительно зарядила игроков энергией.

Что-то щелкнуло на шесть минут, забили голы, а потом все изменилось», – сказал Шевченко Гари Линекеру в подкасте The Rest Is Football.