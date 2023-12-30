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  4. ШЕВЧЕНКО – о финале ЛЧ против Ливерпуля: «Три месяца я не мог спать»
Лига чемпионов
30 декабря 2023, 19:25 |
1482
5

ШЕВЧЕНКО – о финале ЛЧ против Ливерпуля: «Три месяца я не мог спать»

Бывший игрок «Милана» вспомнил матч, который хотелось бы забыть

30 декабря 2023, 19:25 |
1482
5
ШЕВЧЕНКО – о финале ЛЧ против Ливерпуля: «Три месяца я не мог спать»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко вспомнил о самом обидном поражении в своей карьере – проигранном финале Лиги чемпионов 2004/05 против «Ливерпуля».

Отметим, что итальянцы вели со счетом 3:0 после первого тайма, но позволили англичанам сравнять счет во второй половине встречи и уступили в серии пенальти. Ежи Дудек парировал удары Шевченко и Андреа Пирло с точки.

«Я буду честен с вами, три месяца я не мог спать», – начал Шевченко.

«Я просыпался утром, ночью, спускался вниз, включал видео и пересматривал момент заново. Я специально смотрел тот момент, когда он сделал двойной сейв, потому что это был конец игры, последняя секунда, это должен был быть невероятный финал.

Я должен отдать должное духу игроков «Ливерпуля», но особенно болельщиков. Этот шум, эта поддержка, я думаю, сделали разницу». «You'll Never Walk Alone» – известная песня, и я думаю, что она действительно зарядила игроков энергией.

Что-то щелкнуло на шесть минут, забили голы, а потом все изменилось», – сказал Шевченко Гари Линекеру в подкасте The Rest Is Football.

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Андрей Шевченко Лига чемпионов Ливерпуль Милан Ежи Дудек
Источник This Is Anfield
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Комментарии 5
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GloryUkraine
Не ти один. У мене на роботі всі були за Ліверпуль, а я один за Мілан. Після першого тайму я "ногами двері відчиняв", а далі навіть згадувати не хочеться.😊
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+2
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Владислав Рейский
К сожалению так звезды леглы что воротник поймал кураж и Шева пролетел, но не беда, все равно он был топом, лучше б дальше в тренеры шел, а не в коррупционеры 
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0
pol-55
От цікаво чи буде згадувати Шева такі дійсно Значні епізоди, після виборів УАФ,чи може я щось забув і той фінал відбувся 30.12 2004\05р.
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0
andre_lui
Через пару років Мілан візьме реванш, але на жаль вже без Шеви
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0
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