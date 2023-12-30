Осака рассказала, что заставило ее вернуться в теннис
Наоми призналась, что думала уйти из спорта
Экс-первая ракетка мира Наоми Осака призналась, что на одном из этапом думала не возвращаться в теннис.
«Сразу после турнира в Токио в течение, наверное, месяца я думала об этом, потому что чувствовала, что вся моя радость от этого вида спорта ушла. Мне казалось, что это несправедливо, как для людей, которые смотрят, так и для меня самой. Но потом я подумала: я играю в теннис с трех лет, и есть еще так много вещей, которые я хочу сделать.
Особенно с Шай, я хочу, чтобы она увидела человека, у которого есть большие цели и мечты. Я думаю, это очень важно – иметь хорошие примеры для подражания.
Кроме того, я просто научилась ценить спорт. Думаю, за то время, что я была в декрете, я стала ценить спорт гораздо больше.
После родов я поняла, насколько это большая физическая нагрузка и сколько труда нужно для этого. Мне очень интересно посмотреть, что произойдет в моем матче», – сказала Осака.
В понедельник Наоми сыграет первый матч после возвращения, это состоится на турнире WTA 500 в Брисбене. Соперницей японки будет 84-я ракетка мира Тамара Корпач из Германии.
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