Осака рассказала, что заставило ее вернуться в теннис

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака призналась, что на одном из этапом думала не возвращаться в теннис.

«Сразу после турнира в Токио в течение, наверное, месяца я думала об этом, потому что чувствовала, что вся моя радость от этого вида спорта ушла. Мне казалось, что это несправедливо, как для людей, которые смотрят, так и для меня самой. Но потом я подумала: я играю в теннис с трех лет, и есть еще так много вещей, которые я хочу сделать.

Особенно с Шай, я хочу, чтобы она увидела человека, у которого есть большие цели и мечты. Я думаю, это очень важно – иметь хорошие примеры для подражания.

Кроме того, я просто научилась ценить спорт. Думаю, за то время, что я была в декрете, я стала ценить спорт гораздо больше.

После родов я поняла, насколько это большая физическая нагрузка и сколько труда нужно для этого. Мне очень интересно посмотреть, что произойдет в моем матче», – сказала Осака.

В понедельник Наоми сыграет первый матч после возвращения, это состоится на турнире WTA 500 в Брисбене. Соперницей японки будет 84-я ракетка мира Тамара Корпач из Германии.