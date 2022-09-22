Наоми Осака снялась перед матчем второго круга на турнире в Токио
Японская теннисистка не смогла продолжить борьбу за титул
Японская теннисистка Наоми Осака не может выйти на матч второго раунда на турнире WTA 500 в Токио, где ей должны была противостоять Беатрис Хаддад Майя из Бразилии.
Официальная причина снятия – боли в животе.
«Очень сожалею, что не смогу сыграть сегодня. Для меня всегда большая честь играть на этом турнире, перед невероятными зрителями, здесь в Токио. Это был и всегда будет особенный турнир для меня, и я очень хотела выйти на корт сегодня, но мое тело мне не дало. Спасибо всем за поддержку на этой неделе, увидимся на следующий год», – заявила Осака.
Отметим, что в матче первого круга Наоми сыграла всего один гейм, после чего ее соперница Дарья Сэвилл серьезно травмировала колено.
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