Наоми Осака снялась перед матчем второго круга на турнире в Токио

Японская теннисистка Наоми Осака не может выйти на матч второго раунда на турнире WTA 500 в Токио, где ей должны была противостоять Беатрис Хаддад Майя из Бразилии.

Официальная причина снятия – боли в животе.

«Очень сожалею, что не смогу сыграть сегодня. Для меня всегда большая честь играть на этом турнире, перед невероятными зрителями, здесь в Токио. Это был и всегда будет особенный турнир для меня, и я очень хотела выйти на корт сегодня, но мое тело мне не дало. Спасибо всем за поддержку на этой неделе, увидимся на следующий год», – заявила Осака.

Отметим, что в матче первого круга Наоми сыграла всего один гейм, после чего ее соперница Дарья Сэвилл серьезно травмировала колено.