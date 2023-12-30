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Англия
30 декабря 2023, 18:20 | Обновлено 30 декабря 2023, 19:01
5830
2

Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика

Впервые за долгое время украинец провел всю игру на скамейке

30 декабря 2023, 18:20 | Обновлено 30 декабря 2023, 19:01
5830
2
Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Сегодня, 30 декабря 2023 года, состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Лутоном» и лондонским «Челси». Победу со счетом 3:2 одержала команда гостей.

Впервые за последние 7 месяцев украинский вингер «синих» Михаил Мудрик провел официальный матч «Челси» на скамейке запасных. Последний раз 22-летний украинец попадал в заявку на игру, но не выходил на поле 28 мая, когда «Челси» принимал «Ньюкасл».

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 17 матчей в Английской Премьер-лиге, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Лутон Таун чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси статистика
Источник Sport.ua
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BAD👣BOY
яка прикрість, це ж треба, вперше за 7 місяців!! спірт юа давай далі  вигадуй нові заголовки, щоб ми посміялися з вас дибілів
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0
Swed
Приберегли на 3 кубковых игры с Престоном и Мидлсбро (2).
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-2
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