Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика

Сегодня, 30 декабря 2023 года, состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Лутоном» и лондонским «Челси». Победу со счетом 3:2 одержала команда гостей.

Впервые за последние 7 месяцев украинский вингер «синих» Михаил Мудрик провел официальный матч «Челси» на скамейке запасных. Последний раз 22-летний украинец попадал в заявку на игру, но не выходил на поле 28 мая, когда «Челси» принимал «Ньюкасл».

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 17 матчей в Английской Премьер-лиге, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.