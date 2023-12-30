Испания30 декабря 2023, 18:05 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Байи вернулся в Вильярреал
Защитник недолго оставался свободным агентом
30 декабря 2023, 18:05 |
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«Вильярреал» официально сообщил о подписании контракта с 29-летним ивуарийским защитником Эриком Байи. Соглашение рассчитано до лета 2025 года.
Байи перешел в «Вильярреал» на правах свободного агента. Лишь вчера он расторг контракт с турецким «Бешикташем», куда перешел лишь в сентябре текущего года.
Ранее Байи уже выступал за «Вильярреал» в 2015 – 2016 годах, и оттуда перешел в «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне защитник провел 8 матчей за «Бешикташ» во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.
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