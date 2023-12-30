ОФИЦИАЛЬНО. Байи вернулся в Вильярреал

«Вильярреал» официально сообщил о подписании контракта с 29-летним ивуарийским защитником Эриком Байи. Соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Байи перешел в «Вильярреал» на правах свободного агента. Лишь вчера он расторг контракт с турецким «Бешикташем», куда перешел лишь в сентябре текущего года.

Ранее Байи уже выступал за «Вильярреал» в 2015 – 2016 годах, и оттуда перешел в «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне защитник провел 8 матчей за «Бешикташ» во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.