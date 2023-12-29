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  4. Победитель Лиги Европы покинул Бешикташ спустя 4 месяца после перехода
Турция
29 декабря 2023, 18:34 |
171
0

Победитель Лиги Европы покинул Бешикташ спустя 4 месяца после перехода

В начале ноября у Эрика Байи произошел конфликт с партнером по команде

29 декабря 2023, 18:34 |
171
0
Победитель Лиги Европы покинул Бешикташ спустя 4 месяца после перехода
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Байи

Триумфатор Лиги Европы-2017 в составе «Манчестер Юнайтед» защитник Эрик Байи покинул турецкий «Бешикташ». Соглашение с 29-летним ивуарийцем расторгнуто по соглашению сторон.

Отметим, что Байи перешел в «Бешикташ» из «Марселя» в начале сентября нынешнего года. После этого за четыре месяца выступлений в Стамбуле провел за «орлов» восемь матчей во всех турнирах (537 минут игрового времени) и не отметился голевыми действиями.

Напомним, что в начале ноября после матча чемпионата Турции с «Антальяспором» у Байи возник конфликт с партнером по команде Тайфуром Бинголом. После этого Эрик появился на поле лишь в двух матчах – против «Буде-Глимт» (1:2) в Лиге конференций и «Фенербахче» (1:3) в Суперлиге.

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Эрик Байи Лига Европы Бешикташ расторжение контракта Манчестер Юнайтед Марсель Антальяспор
Источник Daily Mail
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