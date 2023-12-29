Победитель Лиги Европы покинул Бешикташ спустя 4 месяца после перехода
В начале ноября у Эрика Байи произошел конфликт с партнером по команде
Триумфатор Лиги Европы-2017 в составе «Манчестер Юнайтед» защитник Эрик Байи покинул турецкий «Бешикташ». Соглашение с 29-летним ивуарийцем расторгнуто по соглашению сторон.
Отметим, что Байи перешел в «Бешикташ» из «Марселя» в начале сентября нынешнего года. После этого за четыре месяца выступлений в Стамбуле провел за «орлов» восемь матчей во всех турнирах (537 минут игрового времени) и не отметился голевыми действиями.
Напомним, что в начале ноября после матча чемпионата Турции с «Антальяспором» у Байи возник конфликт с партнером по команде Тайфуром Бинголом. После этого Эрик появился на поле лишь в двух матчах – против «Буде-Глимт» (1:2) в Лиге конференций и «Фенербахче» (1:3) в Суперлиге.
Bailly - Tayfur Bingöl olayında Antalya'lı oyuncunun Gedson Fernandes'i uyarması ve Gedson'un olaya hemen müdahale etmesi. Maalesef Burak Yılmaz bu olayda Gedson kadar başarılı olamamıştır. Gedson olayı kapatmış Burak Yılmaz devam ettirmiş... pic.twitter.com/EIQMtSDG8o— Volkan JK 🇹🇷 (@atavratsergenn) November 5, 2023
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