Победитель Лиги Европы покинул Бешикташ спустя 4 месяца после перехода

Триумфатор Лиги Европы-2017 в составе «Манчестер Юнайтед» защитник Эрик Байи покинул турецкий «Бешикташ». Соглашение с 29-летним ивуарийцем расторгнуто по соглашению сторон.

Отметим, что Байи перешел в «Бешикташ» из «Марселя» в начале сентября нынешнего года. После этого за четыре месяца выступлений в Стамбуле провел за «орлов» восемь матчей во всех турнирах (537 минут игрового времени) и не отметился голевыми действиями.

Напомним, что в начале ноября после матча чемпионата Турции с «Антальяспором» у Байи возник конфликт с партнером по команде Тайфуром Бинголом. После этого Эрик появился на поле лишь в двух матчах – против «Буде-Глимт» (1:2) в Лиге конференций и «Фенербахче» (1:3) в Суперлиге.