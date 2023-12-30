ОФИЦИАЛЬНО. Михайленко покинул кипрский Акритас Хлоракас

Бывший главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко официально покинул кипрский клуб «Акритас Хлоракас».

С июля 2023 года он возглавлял команду, которая выступает во втором дивизионе чемпионата Кипра.

«Акритас Хлоракас» набрал 12 очков в 13 матчах и занимает 12-е место среди 16 команд.

Также Дмитрий Михайленко возглавлял кипрский клуб «Пафос» (2020–2021).

Ранее сообщалось, что 50-летний специалист в январе может возглавить сборную Украины U-19 вместо Олега Кузнецова.

Чемпионат Кипра 2023/24. Второй дивизион