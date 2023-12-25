Источник: Дмитрий Михайленко возглавит одну из сборных Украины

Украинский футбольный специалист Дмитрий Михайленко возглавит сборную Украины U-19, сообщает ТаТоТаке.

Отмечается, что работа 50-летнего тренера с украинской молодежкой начнется в январе. Также важно, что Дмитрий Михайленко не будет совмещать должность главного тренера сборной и кипрского «Акритас Хлоракас», поэтому специалист покинет клуб.

На посту главного тренера Украины U-19 бывший игрок «Динамо» Киев заменит Олега Кузнецова, который работает с командой с сентября 2023 года. Ранее Олег Кузнецов попал в скандал из-за невызова игрока дортмундской «Боруссии» Даниила Кревсуна в ряды сборной.