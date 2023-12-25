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Молодежные турниры
25 декабря 2023, 18:20 |
1018
0

Источник: Дмитрий Михайленко возглавит одну из сборных Украины

Бывший тренер «Днепра-1» возглавит сборную Украины U-19

25 декабря 2023, 18:20 |
1018
0
Источник: Дмитрий Михайленко возглавит одну из сборных Украины
СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Украинский футбольный специалист Дмитрий Михайленко возглавит сборную Украины U-19, сообщает ТаТоТаке.

Отмечается, что работа 50-летнего тренера с украинской молодежкой начнется в январе. Также важно, что Дмитрий Михайленко не будет совмещать должность главного тренера сборной и кипрского «Акритас Хлоракас», поэтому специалист покинет клуб.

На посту главного тренера Украины U-19 бывший игрок «Динамо» Киев заменит Олега Кузнецова, который работает с командой с сентября 2023 года. Ранее Олег Кузнецов попал в скандал из-за невызова игрока дортмундской «Боруссии» Даниила Кревсуна в ряды сборной.

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Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-19 ТаТоТаке назначение тренера Олег Кузнецов
Источник ТаТоТаке
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