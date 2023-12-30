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Англия
30 декабря 2023, 13:56 | Обновлено 30 декабря 2023, 13:58
434
1

Появился покупатель на вице-капитана Челси

К смене клуба близок Конор Галлахер

30 декабря 2023, 13:56 | Обновлено 30 декабря 2023, 13:58
434
1
Появился покупатель на вице-капитана Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Галлахер

Лондонский «Тоттенхэм» вступил в переговоры с «Челси» по поводу трансфера полузащитника «пенсионеров» Конора Галлахера.

Сообщается, что стороны обсуждают возможность продажи футболиста за 40 млн евро.

Ранее стало известно, что в «Челси» определились с ценником на 23-летнего Галлахера.

Галлахер является воспитанником «Челси». Он дебютировал в составе главной команды клуба в августе 2022 года, когда принял участие в матче чемпионата Англии с «Эвертоном» (0:1).

Всего за «синих» Конор сыграл во всех турнирах в 67 матчах, забил три гола, сделал пять ассистов.

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трансферы АПЛ трансферы Челси Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Конор Галлахер
Источник Джанлука Ди Марцио
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Комментарии 2
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Алекс 122
Лучше бы бесплатно отдали ненудного мудрика чем продавать Галлахера 
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0
Serhii P.
Як на мене, він на голову сильніший за Мудрика.
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