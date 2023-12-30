Появился покупатель на вице-капитана Челси
К смене клуба близок Конор Галлахер
Лондонский «Тоттенхэм» вступил в переговоры с «Челси» по поводу трансфера полузащитника «пенсионеров» Конора Галлахера.
Сообщается, что стороны обсуждают возможность продажи футболиста за 40 млн евро.
Ранее стало известно, что в «Челси» определились с ценником на 23-летнего Галлахера.
Галлахер является воспитанником «Челси». Он дебютировал в составе главной команды клуба в августе 2022 года, когда принял участие в матче чемпионата Англии с «Эвертоном» (0:1).
Всего за «синих» Конор сыграл во всех турнирах в 67 матчах, забил три гола, сделал пять ассистов.
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