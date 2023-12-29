Англия29 декабря 2023, 05:41 | Обновлено 29 декабря 2023, 05:42
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Челси определил трансферную стоимость Конора Галлахера
Лондонцы намерены зимой продать своего вице-капитана
29 декабря 2023, 05:41 | Обновлено 29 декабря 2023, 05:42
247
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Лондонский «Челси» зимой продаст своего вице-капитана Конора Галлахера, сообщает репортер Бен Джейкобс.
Как сообщается, «синие» хотят получить за 23-летнего полузащитника 45-50 миллионов фунтов. Трансфером будут заниматься Бехдад Эгбхали, Джо Шилдс и оба спортивных директора. Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино увеличенного влияния на трансфер Галлахера иметь не будет.
В нынешнем сезоне в составе «Челси» Конор Галлахер сыграл 22 матча, в которых сделал четыре результативные передачи.
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