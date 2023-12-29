Челси определил трансферную стоимость Конора Галлахера

Лондонский «Челси» зимой продаст своего вице-капитана Конора Галлахера, сообщает репортер Бен Джейкобс.

Как сообщается, «синие» хотят получить за 23-летнего полузащитника 45-50 миллионов фунтов. Трансфером будут заниматься Бехдад Эгбхали, Джо Шилдс и оба спортивных директора. Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино увеличенного влияния на трансфер Галлахера иметь не будет.

В нынешнем сезоне в составе «Челси» Конор Галлахер сыграл 22 матча, в которых сделал четыре результативные передачи.