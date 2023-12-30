Свентек открыла новый сезон уверенной победой
Полячка переиграла 11-ю ракетку мира
Польская теннисистка Ига Свентек, которая возглавляет мировой рейтинг, провела первый официальный матч нового сезона.
В рамках групповой стадии командного турнира United Cup, который проходит в Перте (Австралия), Свентек в двух сетах обыграла 11-ю ракетку мира Беатрис Хаддад Майю из Бразилии – 6:2, 6:2.
Встреча теннисисток продолжалась 1 час 18 минут.
Как известно, сборные Польши и Бразилии входят в группу A United Cup. Бразилия ранее с общим счетом 1-2 проиграла команде Испании.
Ранее сообщалось, что Ига Свентек и сборная Польши получили урок серфинга перед стартом турнира United Cup.
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