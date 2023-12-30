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WTA
30 декабря 2023, 13:19 | Обновлено 30 декабря 2023, 13:28
162
0

Свентек открыла новый сезон уверенной победой

Полячка переиграла 11-ю ракетку мира

30 декабря 2023, 13:19 | Обновлено 30 декабря 2023, 13:28
162
0
Свентек открыла новый сезон уверенной победой
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Польская теннисистка Ига Свентек, которая возглавляет мировой рейтинг, провела первый официальный матч нового сезона.

В рамках групповой стадии командного турнира United Cup, который проходит в Перте (Австралия), Свентек в двух сетах обыграла 11-ю ракетку мира Беатрис Хаддад Майю из Бразилии – 6:2, 6:2.

Встреча теннисисток продолжалась 1 час 18 минут.

Как известно, сборные Польши и Бразилии входят в группу A United Cup. Бразилия ранее с общим счетом 1-2 проиграла команде Испании.

Ранее сообщалось, что Ига Свентек и сборная Польши получили урок серфинга перед стартом турнира United Cup.

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Ига Свёнтек United Cup Беатрис Хаддад Майя
Источник Sport.ua
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