Ига Свёнтек – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча United Cup
30 декабря сборная Польши сразится против команды Бразилии в рамках United Cup. Откроет противостояние матч между первой ракеткой мира Игой Свёнтек и лучшей южноамериканской теннисисткой Беатрис Хаддад Майей.
Время начала поединка – 11:10 по Киеву.
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Это будет третья встреча теннисисток, счет равный.
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