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WTA
30 декабря 2023, 11:07 | Обновлено 30 декабря 2023, 12:00
361
0

Ига Свёнтек – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча United Cup

30 декабря 2023, 11:07 | Обновлено 30 декабря 2023, 12:00
361
0
Ига Свёнтек – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

30 декабря сборная Польши сразится против команды Бразилии в рамках United Cup. Откроет противостояние матч между первой ракеткой мира Игой Свёнтек и лучшей южноамериканской теннисисткой Беатрис Хаддад Майей.

Время начала поединка – 11:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча теннисисток, счет равный.

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United Cup 2024. Расписание и результаты матчей

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Ига Свёнтек Беатрис Хаддад Майя United Cup смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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