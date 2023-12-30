Ига Свёнтек – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 декабря сборная Польши сразится против команды Бразилии в рамках United Cup. Откроет противостояние матч между первой ракеткой мира Игой Свёнтек и лучшей южноамериканской теннисисткой Беатрис Хаддад Майей.

Время начала поединка – 11:10 по Киеву.

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Это будет третья встреча теннисисток, счет равный.

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United Cup 2024. Расписание и результаты матчей