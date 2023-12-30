Обидчику Зинченко и Ко готовы предложить новый контракт в Вест Хэме

Лондонский клуб «Вест Хэм» готовится подписать новое соглашение с главным тренером команды Дэвидом Мойесом.

Действующий договор 60-летнего шотландца рассчитан до 30 июня 2024 года. Новый контракт тренера будет действовать до конца сезона-2025/206.

После 19 туров сезона в Английской Премьер-лиге «Вест Хэм» занимает в турнирной таблице 6-е место. Кроме этого, команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

В предыдущем сезоне «Вест Хэм» под руководством Мойеса выиграл первый трофей за 43 года – победил в Лиге конференций.

Напомним, 28 декабря в 19-м туре АПЛ «Вест Хэм» на выезде переиграл со счетом 2:0 «Арсенал» с украинцем Александром Зинченко.