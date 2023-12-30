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Англия
30 декабря 2023, 05:42 | Обновлено 30 декабря 2023, 06:30
103
0

Юрген КЛОПП: «Справимся с отсутствием Салаха и Эндо»

Главный тренер «Ливерпуля» не прочь отпускать игроков играть за сборные

30 декабря 2023, 05:42 | Обновлено 30 декабря 2023, 06:30
103
0
Юрген КЛОПП: «Справимся с отсутствием Салаха и Эндо»
Twitter Фабрицио Романо. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем отношении к поездке Мохаммеда Салаха на Кубок африканских наций-2023, в результате чего игрок будет пропускать игры клуба.

«Это действительно обычная ситуация, когда ты теряешь своего бомбардира, но в прошлом у нас было еще хуже, когда ехали Садио и Мо и мы как-то пережили это. Традиционно один из них по крайней мере зашел очень далеко на турнире. Поэтому мы должны пройти через это.

Мы знали, что время от времени появляется Кубок африканских наций, и Мо должен уйти, и это было понятно. Теперь с Эндо у нас есть еще и участник Кубка Азии. Мы с этим разберемся.

Травмированые? Возвращение каждого из ребят чрезвычайно важно, но Диого особенно. Все довольно положительно оценили наши пять вариантов в атаке. Но учитывая количество игр, которые у нас есть, особенно важно, чтобы эти ребята могли чередоваться между собой. Теперь, когда Мо едет и Эндо едет, нам нужно, чтобы все вернулись», – сказал Клопп.

Команда занимает сейчас в АПЛ первое место.

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Кубок африканских наций 2023 Ливерпуль Юрген Клопп Мохамед Салах Ватару Эндо Английская Премьер-лига
Источник The Guardian
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