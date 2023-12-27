Юрген КЛОПП: «Фантастика, я еле сдерживаюсь»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями от выхода команды на 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии после победы 2:0 над «Бернли» в 19-м туре сезона.

«Фантастика, я еле сдерживаюсь. Но 42 очка – это действительно приятно. Первая часть сезона завершена, и она прошла как надо. Не идеально, но мы не отстанем от первого места больше чем на одно очко, если «Арсенал» выиграет [в четверг]. Просто рукой подать», – заявил Клопп.

«Ливерпуль» в настоящий момент опережает на 2 очка «Арсенал», который в четверг, 28 декабря, проведет матч с «Вест Хэмом».

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп с игроками «Ливерпуля» устроил сюрприз для особенного фаната.