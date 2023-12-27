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Англия
27 декабря 2023, 12:35 | Обновлено 27 декабря 2023, 12:48
734
0

Юрген КЛОПП: «Фантастика, я еле сдерживаюсь»

Тренер – о 1-м месте «Ливерпуля» в таблице АПЛ

27 декабря 2023, 12:35 | Обновлено 27 декабря 2023, 12:48
734
0
Юрген КЛОПП: «Фантастика, я еле сдерживаюсь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями от выхода команды на 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии после победы 2:0 над «Бернли» в 19-м туре сезона.

«Фантастика, я еле сдерживаюсь. Но 42 очка – это действительно приятно. Первая часть сезона завершена, и она прошла как надо.

Не идеально, но мы не отстанем от первого места больше чем на одно очко, если «Арсенал» выиграет [в четверг]. Просто рукой подать», – заявил Клопп.

«Ливерпуль» в настоящий момент опережает на 2 очка «Арсенал», который в четверг, 28 декабря, проведет матч с «Вест Хэмом».

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп с игроками «Ливерпуля» устроил сюрприз для особенного фаната.

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Источник BBC
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