Англия26 декабря 2023, 15:33 |
797
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ВИДЕО. Клопп с игроками Ливерпуля устроил сюрприз для особенного фаната
Главный тренер «красных» порадовал ребенка
26 декабря 2023, 15:33 |
797
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Юрген Клопп с игроками «Ливерпуля» устроил сюрприз для особенного фаната.
В этом ролике вы увидите как юного фаната «Ливерпуля» Дара Гормана приветствовали в тренировочном центре AXA Юрген Клопп, Луис Диас, Мо Салах и другие. Дара покорил сердца миллионов людей, включая босса «красных» Клоппа и его игроков, когда впервые посетил «Энфилд» в сентябре 2023 года, а кадры его мощной реакции на песню You'll Never Walk Alone получили широкое распространение в социальных сетях.
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