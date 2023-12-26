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  4. ВИДЕО. Клопп с игроками Ливерпуля устроил сюрприз для особенного фаната
Англия
26 декабря 2023, 15:33 |
797
2

ВИДЕО. Клопп с игроками Ливерпуля устроил сюрприз для особенного фаната

Главный тренер «красных» порадовал ребенка

26 декабря 2023, 15:33 |
797
2
ВИДЕО. Клопп с игроками Ливерпуля устроил сюрприз для особенного фаната
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Юрген Клопп с игроками «Ливерпуля» устроил сюрприз для особенного фаната.

В этом ролике вы увидите как юного фаната «Ливерпуля» Дара Гормана приветствовали в тренировочном центре AXA Юрген Клопп, Луис Диас, Мо Салах и другие. Дара покорил сердца миллионов людей, включая босса «красных» Клоппа и его игроков, когда впервые посетил «Энфилд» в сентябре 2023 года, а кадры его мощной реакции на песню You'll Never Walk Alone получили широкое распространение в социальных сетях.

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Источник Sport.ua
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