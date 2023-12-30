Франческо БАРАНКА: «Видели новость о Кравец, позаботимся об этом»

Накануне стало известно, что футболистка сборной Украины Дарья Кравец попыталась въехать в рф. Ифнормация появилась из российских СМИ, также говорится, что в телефоне спортсменки нашли переписку, где она называла россиян «орками» и обещала перечислять заработанные в россии деньги на ВСУ.

Глава Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка кратко прокомментировал ситуацию с попыткой Кравец поехать в россию и потенциальные намерения играть в чемпионате государства-агрессора.

«Да, мы видели новость и позаботимся об этом», – сказал Баранка.