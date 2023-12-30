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30 декабря 2023, 05:19 | Обновлено 30 декабря 2023, 05:48
479
0

Франческо БАРАНКА: «Видели новость о Кравец, позаботимся об этом»

Глава Комитета этики и честной игры УАФ прокомментировал скандальную информацию

30 декабря 2023, 05:19 | Обновлено 30 декабря 2023, 05:48
479
0
Франческо БАРАНКА: «Видели новость о Кравец, позаботимся об этом»
УАФ. Франческо Баранка

Накануне стало известно, что футболистка сборной Украины Дарья Кравец попыталась въехать в рф. Ифнормация появилась из российских СМИ, также говорится, что в телефоне спортсменки нашли переписку, где она называла россиян «орками» и обещала перечислять заработанные в россии деньги на ВСУ.

Глава Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка кратко прокомментировал ситуацию с попыткой Кравец поехать в россию и потенциальные намерения играть в чемпионате государства-агрессора.

«Да, мы видели новость и позаботимся об этом», – сказал Баранка.

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Франческо Баранка Дарья Кравец
Источник Трибуна
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