Другие новости30 декабря 2023, 05:19 | Обновлено 30 декабря 2023, 05:48
479
0
Франческо БАРАНКА: «Видели новость о Кравец, позаботимся об этом»
Глава Комитета этики и честной игры УАФ прокомментировал скандальную информацию
30 декабря 2023, 05:19 | Обновлено 30 декабря 2023, 05:48
479
0
Накануне стало известно, что футболистка сборной Украины Дарья Кравец попыталась въехать в рф. Ифнормация появилась из российских СМИ, также говорится, что в телефоне спортсменки нашли переписку, где она называла россиян «орками» и обещала перечислять заработанные в россии деньги на ВСУ.
Глава Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка кратко прокомментировал ситуацию с попыткой Кравец поехать в россию и потенциальные намерения играть в чемпионате государства-агрессора.
«Да, мы видели новость и позаботимся об этом», – сказал Баранка.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Баскетбол | 29 декабря 2023, 14:30 9
Виктору Кобзистому было 44 года
Хоккей | 29 декабря 2023, 15:48 0
У команды 9 очков
Футбол | 30.12.2023, 02:10
Футбол | 29.12.2023, 19:01
Футбол | 29.12.2023, 22:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.12.2023, 07:20 17
Футбол
28.12.2023, 22:43 16
29.12.2023, 12:42 1
29.12.2023, 14:23 17
28.12.2023, 14:08
28.12.2023, 05:59