ВИДЕО. Футболистка сборной Украины попыталась въехать в рф

Футболистка сборной Украины Дарья Кравец попыталась въехать в рф, чтобы, по ее словам «играть в футбол». Это следует из видеосюжета, опубликованного в российских пропагандистских СМИ.

В видеорепортаже сообщается, что в телефоне у Кравец россияне обнаружили удаленные сообщения из Telegram о том, что заработанные в рф деньги она планирует перечислить ВСУ. Также показан фрагмент переписки, в котором она якобы называла орками военных из рф.

С лета 2022 года по середину 2023 года 29-летняя Дарья Кравец выступала за итальянский клуб «Комо». В ее карьере уже есть выступления за клубы из рф: «мордовочка» (2014 год, 9 матчей), «зоркий» (2015 год, 8 игр).

За сборную Украины Дарья Кравец провела 60 поединков и забила 8 голов.