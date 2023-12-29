ВИДЕО. Футболистка сборной Украины попыталась въехать в рф
В минувшем сезоне Дарья Кравец выступала за итальянский клуб «Комо»
Футболистка сборной Украины Дарья Кравец попыталась въехать в рф, чтобы, по ее словам «играть в футбол». Это следует из видеосюжета, опубликованного в российских пропагандистских СМИ.
В видеорепортаже сообщается, что в телефоне у Кравец россияне обнаружили удаленные сообщения из Telegram о том, что заработанные в рф деньги она планирует перечислить ВСУ. Также показан фрагмент переписки, в котором она якобы называла орками военных из рф.
С лета 2022 года по середину 2023 года 29-летняя Дарья Кравец выступала за итальянский клуб «Комо». В ее карьере уже есть выступления за клубы из рф: «мордовочка» (2014 год, 9 матчей), «зоркий» (2015 год, 8 игр).
За сборную Украины Дарья Кравец провела 60 поединков и забила 8 голов.
Росіяни зробили великий репортаж про те, як вони перевіряють українців, які їдуть зараз до них. Тут і діюча футболістка збірної України Дар'я Кравець, але саме цікаве що росіяни мають повний доступ до видаленої переписки з Телеграм. pic.twitter.com/7cWyrsZWBP— 🇺🇦 ЄвроМайдан 🇪🇺 (@EuroMaydan) December 29, 2023
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