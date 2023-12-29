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Сборная УКРАИНЫ
29 декабря 2023, 14:23 | Обновлено 29 декабря 2023, 14:32
3693
3

ВИДЕО. Футболистка сборной Украины попыталась въехать в рф

В минувшем сезоне Дарья Кравец выступала за итальянский клуб «Комо»

29 декабря 2023, 14:23 | Обновлено 29 декабря 2023, 14:32
3693
3
ВИДЕО. Футболистка сборной Украины попыталась въехать в рф
ФК Комо. Дарья Кравец (слева)

Футболистка сборной Украины Дарья Кравец попыталась въехать в рф, чтобы, по ее словам «играть в футбол». Это следует из видеосюжета, опубликованного в российских пропагандистских СМИ.

В видеорепортаже сообщается, что в телефоне у Кравец россияне обнаружили удаленные сообщения из Telegram о том, что заработанные в рф деньги она планирует перечислить ВСУ. Также показан фрагмент переписки, в котором она якобы называла орками военных из рф.

С лета 2022 года по середину 2023 года 29-летняя Дарья Кравец выступала за итальянский клуб «Комо». В ее карьере уже есть выступления за клубы из рф: «мордовочка» (2014 год, 9 матчей), «зоркий» (2015 год, 8 игр).

За сборную Украины Дарья Кравец провела 60 поединков и забила 8 голов.

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женская сборная Украины по футболу Комо российско-украинская война
Источник Twitter
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Gargantua
по поводу Телеграма информативно, если у кого были иллюзии
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+6
Евгений Кожушко
Тєлєграм це фсбшна помийка, якщо хтось цього досі не зрозумів.
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+1
turist86
Ватниця. В 2014-2015 грати за клуби тіпа мордовочка?
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0
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