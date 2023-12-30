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30 декабря 2023, 04:05 | Обновлено 30 декабря 2023, 04:39
235
0

Восемь голов в матче. Аль-Ахли выиграл Суперкубок ОАЭ

В одноматчевом турнире команда переиграла «Аль-Шарджу»

30 декабря 2023, 04:05 | Обновлено 30 декабря 2023, 04:39
235
0
Восемь голов в матче. Аль-Ахли выиграл Суперкубок ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок за Суперкубок Объединенных Арабских Эмиратов. В нем встречались «Аль-Ахли» (Дубаи) и «Аль-Шарджа». Разгромную победу одержала дубайская команда, она пропустила два гола, но забила шесть.

Интересно, что первой отличилась «Аль-Шарджа», потом ей удалось удвоить преимущество, но после этого игрок команды Салим Али получил красную карточку, после чего игра его команды рассыпалась.

До этого матча «Аль-Ахли» и «Аль-Айн» делили между собой первое место по количеству выигранных Суперкубков – в обеих было по пять. Теперь дубайская команда вырвалась в единоличные лидеры.

Напомним, в прошлом году в финале играл «Аль-Айн», но команда тогда еще Сергея Реброва, за которую выступал и Андрей Ярмоленко, не сумела завоевать трофей, проиграв как раз «Аль-Шардже».

Суперкубок ОАЭ

Аль-Ахли Дубай – Аль-Шарджа – 6:2

Голы: Картабиа, 36, пен, 43, аль-Гассани, 45+5, Матеусао, 68, Сухаил, 79, Юри, 88 – Камара, 8, Марега, 26.

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Шабаб Аль-Ахли Дубай Аль-Шарджа
Источник Sport.ua
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