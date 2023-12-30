Восемь голов в матче. Аль-Ахли выиграл Суперкубок ОАЭ

Состоялся поединок за Суперкубок Объединенных Арабских Эмиратов. В нем встречались «Аль-Ахли» (Дубаи) и «Аль-Шарджа». Разгромную победу одержала дубайская команда, она пропустила два гола, но забила шесть.

Интересно, что первой отличилась «Аль-Шарджа», потом ей удалось удвоить преимущество, но после этого игрок команды Салим Али получил красную карточку, после чего игра его команды рассыпалась.

До этого матча «Аль-Ахли» и «Аль-Айн» делили между собой первое место по количеству выигранных Суперкубков – в обеих было по пять. Теперь дубайская команда вырвалась в единоличные лидеры.

Напомним, в прошлом году в финале играл «Аль-Айн», но команда тогда еще Сергея Реброва, за которую выступал и Андрей Ярмоленко, не сумела завоевать трофей, проиграв как раз «Аль-Шардже».

Суперкубок ОАЭ

Аль-Ахли Дубай – Аль-Шарджа – 6:2

Голы: Картабиа, 36, пен, 43, аль-Гассани, 45+5, Матеусао, 68, Сухаил, 79, Юри, 88 – Камара, 8, Марега, 26.