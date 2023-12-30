Эштрела Амадора – Арока – 1:4. Разгромная победа для Милованова. Видео
Команда украинца забила четыре гола
Состоялся поединок 15-го тура чемпионата Португалии, в котором «Эштрела Амадора» принимала «Ароку». Игра окончилась разгромной победой гостей со счетом 4:1. За «Ароку» всю игру отыграл украинский Богдан Милованов, действовавший на позиции правого защитника.
Победа позволила «Ароке» догнать в турнирной таблице своего соперника, более того, по результату личной встречи команда Милованова опередила «Эштрелу Амадору» и находится на девятом месте.
Чемпионат Португалии. 15 тур
Эштрела Амадора – Арока – 1:4
Голы: Гаспар, 11 – Мухика, 47, Джейсон, 77, Монтеро, 80, Букиа, 90
События матча
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