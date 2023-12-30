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Чемпионат Португалии
Эштрела Амадора
28.12.2023 22:15 – FT 1 : 4
Арока
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Португалия
30 декабря 2023, 02:46 | Обновлено 30 декабря 2023, 03:18
21
0

Эштрела Амадора – Арока – 1:4. Разгромная победа для Милованова. Видео

Команда украинца забила четыре гола

30 декабря 2023, 02:46 | Обновлено 30 декабря 2023, 03:18
21
0
Эштрела Амадора – Арока – 1:4. Разгромная победа для Милованова. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Милованов

Состоялся поединок 15-го тура чемпионата Португалии, в котором «Эштрела Амадора» принимала «Ароку». Игра окончилась разгромной победой гостей со счетом 4:1. За «Ароку» всю игру отыграл украинский Богдан Милованов, действовавший на позиции правого защитника.

Победа позволила «Ароке» догнать в турнирной таблице своего соперника, более того, по результату личной встречи команда Милованова опередила «Эштрелу Амадору» и находится на девятом месте.

Чемпионат Португалии. 15 тур

Эштрела Амадора – Арока – 1:4

Голы: Гаспар, 11 – Мухика, 47, Джейсон, 77, Монтеро, 80, Букиа, 90

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Букиа (Арока).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Франсиско Монтеро (Арока).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Джейсон (Арока).
71’
Dida (Эштрела Амадора) получает красную карточку.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мухика (Арока).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Кьялонда Гаспар (Эштрела Амадора).
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Эштрела Амадора Арока Богдан Милованов чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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