Эштрела Амадора – Арока – 1:4. Разгромная победа для Милованова. Видео

Состоялся поединок 15-го тура чемпионата Португалии, в котором «Эштрела Амадора» принимала «Ароку». Игра окончилась разгромной победой гостей со счетом 4:1. За «Ароку» всю игру отыграл украинский Богдан Милованов, действовавший на позиции правого защитника.

Победа позволила «Ароке» догнать в турнирной таблице своего соперника, более того, по результату личной встречи команда Милованова опередила «Эштрелу Амадору» и находится на девятом месте.

Чемпионат Португалии. 15 тур

Эштрела Амадора – Арока – 1:4

Голы: Гаспар, 11 – Мухика, 47, Джейсон, 77, Монтеро, 80, Букиа, 90

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