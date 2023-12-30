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Порту
29.12.2023 22:45 – FT 1 : 0
Шавеш
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Португалия
30 декабря 2023, 01:59 | Обновлено 30 декабря 2023, 02:16
20
0

Порту – Шавеш – 1:0. Забил Жоау Мариу. Видео гола и обзор матча

Состоялся еще один матч 15 тура чемпионата Португалии

30 декабря 2023, 01:59 | Обновлено 30 декабря 2023, 02:16
20
0
Порту – Шавеш – 1:0. Забил Жоау Мариу. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В игре 15 тура чемпионата Португалии «Порту» дома принимал «Шавеш». Игра закончилась минимальной победой хозяев, за которых отличился Жоау Мариу.

Эта победа позволила «Порту» догнать в турнирной таблице «Спортинг», у которого тоже 34 очка, но есть еще игра в запасе. Лидирует «Бенфика», которая сегодня разгромно победила «Фамаликау», а Анатолий Трубин провел очередной «сухой» матч.

Чемпионат Португалии. 15 тур

Порту – Шавеш – 1:0

Гол: Жоау Мариу, 58

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Мариу (Порту).
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чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор Порту Шавеш
Источник Sport.ua
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