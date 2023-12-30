В игре 15 тура чемпионата Португалии «Порту» дома принимал «Шавеш». Игра закончилась минимальной победой хозяев, за которых отличился Жоау Мариу.

Эта победа позволила «Порту» догнать в турнирной таблице «Спортинг», у которого тоже 34 очка, но есть еще игра в запасе. Лидирует «Бенфика», которая сегодня разгромно победила «Фамаликау», а Анатолий Трубин провел очередной «сухой» матч.

Чемпионат Португалии. 15 тур

Порту – Шавеш – 1:0

Гол: Жоау Мариу, 58