Португалия30 декабря 2023, 01:59 | Обновлено 30 декабря 2023, 02:16
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Порту – Шавеш – 1:0. Забил Жоау Мариу. Видео гола и обзор матча
Состоялся еще один матч 15 тура чемпионата Португалии
30 декабря 2023, 01:59 | Обновлено 30 декабря 2023, 02:16
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В игре 15 тура чемпионата Португалии «Порту» дома принимал «Шавеш». Игра закончилась минимальной победой хозяев, за которых отличился Жоау Мариу.
Эта победа позволила «Порту» догнать в турнирной таблице «Спортинг», у которого тоже 34 очка, но есть еще игра в запасе. Лидирует «Бенфика», которая сегодня разгромно победила «Фамаликау», а Анатолий Трубин провел очередной «сухой» матч.
Чемпионат Португалии. 15 тур
Порту – Шавеш – 1:0
Гол: Жоау Мариу, 58
События матча
58’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Мариу (Порту).
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