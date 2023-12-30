Зинченко – 3-й среди украинцев. Рейтинг самых дорогих игроков в CS2

Опубликован рейтинг самых дорогих игроков в игре CS2.

Самым дорогостоящим игроком мира стал французский игрок Матье ZywOo Эрбо из киберспортивного клуба Vitality. Вторым стал Робин ropz Кул из FaZe, а тройку замкнул Илья m0NESY Осипов из G2.

Среди украинцев однозначно лучшим стал Александр s1mple Костылев из киберспортивного клуба NAVI, заняв 6-е место в итоговой таблице. Вторым стал Валерий B1t Ваховский. Третьим сенсационно стал Александр Зинченко, сыгравший лишь одну игру за свою киберспортивную команду Passion UA.

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