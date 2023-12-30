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  4. Зинченко – 3-й среди украинцев. Рейтинг самых дорогих игроков в CS2
CS2
30 декабря 2023, 01:12 | Обновлено 30 декабря 2023, 01:28
188
0

Зинченко – 3-й среди украинцев. Рейтинг самых дорогих игроков в CS2

Без неожиданностей – первым стал Матье ZywOo Эрбо

30 декабря 2023, 01:12 | Обновлено 30 декабря 2023, 01:28
188
0
Зинченко – 3-й среди украинцев. Рейтинг самых дорогих игроков в CS2
Twitter. Александр Зинченко

Опубликован рейтинг самых дорогих игроков в игре CS2.

Самым дорогостоящим игроком мира стал французский игрок Матье ZywOo Эрбо из киберспортивного клуба Vitality. Вторым стал Робин ropz Кул из FaZe, а тройку замкнул Илья m0NESY Осипов из G2.

Среди украинцев однозначно лучшим стал Александр s1mple Костылев из киберспортивного клуба NAVI, заняв 6-е место в итоговой таблице. Вторым стал Валерий B1t Ваховский. Третьим сенсационно стал Александр Зинченко, сыгравший лишь одну игру за свою киберспортивную команду Passion UA.

Рейтинг EsportsTransfers:

  • 1. Zywoo - 3,9 млн долларов
  • 2. Ropz - 2,7
  • 3. Monesy - 2,6
  • 4. Twistzz - 2,5
  • 5. Niko - 2,46
  • 6. S1mple - 2,35
  • 10. b1t - 2
  • 31. Zinchenko — 1
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киберспорт CS2 Александр Зинченко Матье ZywOo Эрбо Илья m0NESY Осипов Александр s1mple Костылев Валерий B1t Ваховский Natus Vincere (NAVI) Team Vitality FaZe Clan G2 Esports
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