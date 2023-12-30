Зинченко – 3-й среди украинцев. Рейтинг самых дорогих игроков в CS2
Без неожиданностей – первым стал Матье ZywOo Эрбо
Опубликован рейтинг самых дорогих игроков в игре CS2.
Самым дорогостоящим игроком мира стал французский игрок Матье ZywOo Эрбо из киберспортивного клуба Vitality. Вторым стал Робин ropz Кул из FaZe, а тройку замкнул Илья m0NESY Осипов из G2.
Среди украинцев однозначно лучшим стал Александр s1mple Костылев из киберспортивного клуба NAVI, заняв 6-е место в итоговой таблице. Вторым стал Валерий B1t Ваховский. Третьим сенсационно стал Александр Зинченко, сыгравший лишь одну игру за свою киберспортивную команду Passion UA.
Рейтинг EsportsTransfers:
- 1. Zywoo - 3,9 млн долларов
- 2. Ropz - 2,7
- 3. Monesy - 2,6
- 4. Twistzz - 2,5
- 5. Niko - 2,46
- 6. S1mple - 2,35
- 10. b1t - 2
- 31. Zinchenko — 1
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