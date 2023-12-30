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Италия
30 декабря 2023, 02:10 | Обновлено 30 декабря 2023, 02:33
408
2

Что у Мхитаряна? Стала известна оценка Малиновского за матч Дженоа – Интер

Игра завершилась со счетом 1:1, Руслан вышел на поле на 61-й минуте

30 декабря 2023, 02:10 | Обновлено 30 декабря 2023, 02:33
408
2
Что у Мхитаряна? Стала известна оценка Малиновского за матч Дженоа – Интер
Getty Images/Global Images Ukraine

29 декабря состоялся матч 18-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Интер». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский футболист «грифонов» Руслан Малиновский начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 61-й минуте.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.00 баллов.

За матч Руслан отдал всего 7 передач, 5 из которых оказались точными (71%).

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Генрик Мхитарян отыграл 90 минут и получил 6.2 баллов.

Лучшим игроком встречи был признан голкипер «Дженоа» Хосеп Мартинес, на счету которого 5 сейвов.

Оценки WhoScored за матч Дженоа – Интер – 1:1

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Руслан Малиновский оценки Дженоа Интер Милан Дженоа - Интер Серия A чемпионат Италии по футболу Генрих Мхитарян
Источник Sport.ua
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AndiM
А чому нам повинно бути цiкаво що там у якогось армяшки? Ви взагалi вже йоб.....?
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+1
Octopus
Оценка 6.0 это 0. Хускорд начинает с нее оценивание, если 5.0 получил, то оценка -1.
У Малиновского 7 пасов за 30 минут игры, из них 5 точных. 0 отборов, 0 перехватов, 0 ударов, 0 верховых дуэлей, нечего оценивать.
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0
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