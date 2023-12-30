Что у Мхитаряна? Стала известна оценка Малиновского за матч Дженоа – Интер
Игра завершилась со счетом 1:1, Руслан вышел на поле на 61-й минуте
29 декабря состоялся матч 18-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Интер». Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский футболист «грифонов» Руслан Малиновский начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 61-й минуте.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.00 баллов.
За матч Руслан отдал всего 7 передач, 5 из которых оказались точными (71%).
Бывший игрок донецкого «Шахтера» Генрик Мхитарян отыграл 90 минут и получил 6.2 баллов.
Лучшим игроком встречи был признан голкипер «Дженоа» Хосеп Мартинес, на счету которого 5 сейвов.
Оценки WhoScored за матч Дженоа – Интер – 1:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
26-28 декабря состоялись матчи 19-го тура чемпионата Англии 2023/24
Без неожиданностей – первым стал Матье ZywOo Эрбо
У Малиновского 7 пасов за 30 минут игры, из них 5 точных. 0 отборов, 0 перехватов, 0 ударов, 0 верховых дуэлей, нечего оценивать.