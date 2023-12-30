Что у Мхитаряна? Стала известна оценка Малиновского за матч Дженоа – Интер

29 декабря состоялся матч 18-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Интер». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский футболист «грифонов» Руслан Малиновский начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 61-й минуте.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.00 баллов.

За матч Руслан отдал всего 7 передач, 5 из которых оказались точными (71%).

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Генрик Мхитарян отыграл 90 минут и получил 6.2 баллов.

Лучшим игроком встречи был признан голкипер «Дженоа» Хосеп Мартинес, на счету которого 5 сейвов.

Оценки WhoScored за матч Дженоа – Интер – 1:1