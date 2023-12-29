Диего Симеоне обозначил приобретение Довбика основной целью Атлетико летом

26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик попал на радар мадридского «Атлетико».

Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне поражен игрой украинского форварда и обозначил приобретение Артема Довбика основной целью «Атлетико» в летнее трансферное окно.

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 17 матчей, отличившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинского страйкера в 28 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что Довбика может приобрести лондонский «Челси».