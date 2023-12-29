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  4. Диего Симеоне обозначил приобретение Довбика основной целью Атлетико летом
Испания
29 декабря 2023, 23:42 |
1502
5

Диего Симеоне обозначил приобретение Довбика основной целью Атлетико летом

Украинского форварда ждут в Мадриде

29 декабря 2023, 23:42 |
1502
5
Диего Симеоне обозначил приобретение Довбика основной целью Атлетико летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик попал на радар мадридского «Атлетико».

Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне поражен игрой украинского форварда и обозначил приобретение Артема Довбика основной целью «Атлетико» в летнее трансферное окно.

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 17 матчей, отличившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинского страйкера в 28 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что Довбика может приобрести лондонский «Челси».

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Диего Симеоне трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Источник Оkfichajes
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anacreon
Я не встигаю коментувати всі ці чутки.
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+2
Gargantua
там уже вроде даже Челси проявляет интерес.
но им нужен форвард зимой, а Довбик заигран за два клуба, надо ждать до лета.
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0
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bzzzzz
Атлетико идеальный вариант
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