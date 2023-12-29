Металлург частично определился с планами сборов

Как стало известно Sport.ua, выход запорожского «Металлурга» из отпуска запланирован на 24 января.

«Команда будет тренироваться в Запорожье. Скорее всего, в начале февраля поучаствуем в традиционном турнире имени заслуженного тренера Украины Виктора Пожечевского в Полтаве. Пока это все новости», – сказал нашему корреспонденту главный тренер «Металлурга» Владимир Никитин.

Изменений в составе команды в настоящее время нет. При этом до сих пор не продлил контракт с «Металлургом» правый полузащитник Максим Страдс, трудовой договор которого подходит к концу 31 декабря.

По итогам первого этапа Первой лиги «Металлург» не сумел пробиться в «чемпионский раунд», финишировав шестым в группе Б с 25 очками. В марте команда Владимира Никитина стартует в группе «Выбывание» формально домашним матчем с «Хустом» в статусе лидера.

Ранее мы сообщали, что у двух игроков «Металлурга» будет активирована опция продления контрактов еще на год.