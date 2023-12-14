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Украина. Первая лига
14 декабря 2023, 22:45 |
147
0

Два игрока Металлурга продлили контракты, еще один на подходе

Запорожский клуб сохранил своих лидеров

14 декабря 2023, 22:45 |
147
0
Два игрока Металлурга продлили контракты, еще один на подходе
Максим Агапов и Дмитрий Поддубный

Как стало известно Sport.ua, защитник Дмитрий Поддубный (15 матчей, 1 гол в нынешнем сезоне Первой лиги) и полузащитник Дмитрий Крапивный (17 игр, 1 гол) продолжат играть за «Металлург». В контрактах обоих футболистов прописана автоматическая опция продления еще на год, и с 1 января она вступит в силу.

Не продлен пока еще один полузащитник – Максим Страдс (10 матчей в Первой лиге), соглашение которого истекает 31 декабря. Но, по словам главного тренера команды Владимира Микитина, скорее всего, футболист подпишет новый контракт с «Металлургом».

Что касается зимних сборов, то в муниципальном футбольном клубе ждут ближайшую сессию Запорожского горсовета. «Сессия – в конце декабря. Исходя из выделенной суммы будем строить планы», – сказал нам Владимир Микитин.

На первом этапе чемпионата Первой лиги «Металлург» занял 6-е место в группе Б, набрав 25 очков. На втором этапе команда сыграет в группе «Выбывание», где стартует с первой турнирной позиции.

Жеребьевка календаря Первой лиги пройдет в пятницу, 15 декабря, в 14:00.

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инсайд Металлург Запорожье Первая лига Украины
Источник Sport.ua
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