Два игрока Металлурга продлили контракты, еще один на подходе
Запорожский клуб сохранил своих лидеров
Как стало известно Sport.ua, защитник Дмитрий Поддубный (15 матчей, 1 гол в нынешнем сезоне Первой лиги) и полузащитник Дмитрий Крапивный (17 игр, 1 гол) продолжат играть за «Металлург». В контрактах обоих футболистов прописана автоматическая опция продления еще на год, и с 1 января она вступит в силу.
Не продлен пока еще один полузащитник – Максим Страдс (10 матчей в Первой лиге), соглашение которого истекает 31 декабря. Но, по словам главного тренера команды Владимира Микитина, скорее всего, футболист подпишет новый контракт с «Металлургом».
Что касается зимних сборов, то в муниципальном футбольном клубе ждут ближайшую сессию Запорожского горсовета. «Сессия – в конце декабря. Исходя из выделенной суммы будем строить планы», – сказал нам Владимир Микитин.
На первом этапе чемпионата Первой лиги «Металлург» занял 6-е место в группе Б, набрав 25 очков. На втором этапе команда сыграет в группе «Выбывание», где стартует с первой турнирной позиции.
Жеребьевка календаря Первой лиги пройдет в пятницу, 15 декабря, в 14:00.
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