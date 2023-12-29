Малиновский остался в запасе на матч против финалиста Лиги чемпионов

В пятницу, 29 декабря, состоится матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и миланский «Интер». Игра пройдет в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».

Стали известны стартовые составы обоих клубов. Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский начнет этот матч на скамье для запасных.

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

После 17 сыгранных туров в чемпионате Италии по футболу «Интер» лидирует в чемпионате с 44 очками, а «Дженоа» идет 13 с 19 баллами.