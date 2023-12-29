Малиновский остался в запасе на матч против финалиста Лиги чемпионов
«Дженоа» сегодня сыграет с «Интером»
В пятницу, 29 декабря, состоится матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и миланский «Интер». Игра пройдет в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».
Стали известны стартовые составы обоих клубов. Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский начнет этот матч на скамье для запасных.
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
После 17 сыгранных туров в чемпионате Италии по футболу «Интер» лидирует в чемпионате с 44 очками, а «Дженоа» идет 13 с 19 баллами.
⤵️ STARTING XI #GenoaInter 🔴🔵 pic.twitter.com/8DdjUH9Acj— Genoa CFC (@GenoaCFC) December 29, 2023
I nostri 1️⃣1️⃣⚫🔵 per #GenoaInter 🔥— Inter (@Inter) December 29, 2023
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