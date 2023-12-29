ФОТО. Сборная США сыграла в баскетбол перед стартом на United Cup

Сборная США по теннису потренировалась и провела фотосессию на баскетбольной площадке перед стартом командного турнира United Cup, который проходит в Перте и Сиднее (Австралия).

Команда США попала в группе к Великобритании и Австралии. Британцы уже успели обыграть хозяев в первой встрече (2:1).

Победители и две лучшие сборные, занявшие 2-е места, образуют пары плей-офф. Формат встреч между командами включает в себя один одиночный матч между мужчинами, один между женщинами и встречу смешанного парного разряда.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine