В Динамо призвали МОК отстранить россиян от Олимпиады

Пресс-служба киевского «Динамо» выступила с обращением к мировому сообществу после последнего ракетного обстрела россии.

«Как только цивилизованные страны пытаются найти хоть что-то человеческое у россиян – они быстро развеивают эти иллюзии. Сегодня весь мир в очередной раз убедился, что это обычные террористы и убийцы, без чести, достоинства и понимания ценности жизни.

Мы призываем все международные федерации и Международный олимпийский комитет: отстраните российские сборные, команды и спортсменов от всех соревнований и турниров. Какая Олимпиада для страны, запускающей более 100 ракет по гражданским объектам и массово убивающая обычных людей?

Какие могут быть соревнования с теми, кто есть одной из составных частей террористического режима и пропагандистами в спортивной форме? Зачем вам позориться с этими полумерами, нейтральными статусами и отсутствием флагов», – говорится в сообщении «Динамо».

В эту ночь россия выпустила по территории Украины около 110 ракет.