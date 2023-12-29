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Украина. Премьер лига
29 декабря 2023, 18:50 |
379
0

В Динамо призвали МОК отстранить россиян от Олимпиады

Киевский клуб отреагировал на очередной теракт врага

29 декабря 2023, 18:50 |
379
0
В Динамо призвали МОК отстранить россиян от Олимпиады
ФК Динамо.

Пресс-служба киевского «Динамо» выступила с обращением к мировому сообществу после последнего ракетного обстрела россии.

«Как только цивилизованные страны пытаются найти хоть что-то человеческое у россиян – они быстро развеивают эти иллюзии. Сегодня весь мир в очередной раз убедился, что это обычные террористы и убийцы, без чести, достоинства и понимания ценности жизни.

Мы призываем все международные федерации и Международный олимпийский комитет: отстраните российские сборные, команды и спортсменов от всех соревнований и турниров. Какая Олимпиада для страны, запускающей более 100 ракет по гражданским объектам и массово убивающая обычных людей?

Какие могут быть соревнования с теми, кто есть одной из составных частей террористического режима и пропагандистами в спортивной форме? Зачем вам позориться с этими полумерами, нейтральными статусами и отсутствием флагов», – говорится в сообщении «Динамо».

В эту ночь россия выпустила по территории Украины около 110 ракет.

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Динамо Киев МОК Олимпийские игры 2024 терроризм российско-украинская война
Источник Instagram
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