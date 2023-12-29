Почеттино рассказал, сможет ли Мудрик сыграть в следующем матче

В субботу, 30 декабря, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лутон Таун» и лондонский «Челси». Игра пройдет в Лутоне на стадионе «Кенилуэрт Роу».

Наставник «пенсионеров» Маурисио Почеттино рассказал о физическом состоянии Михаила Мудрика, который получил повреждение в последней игре английского чемпионата против «Кристал Пэлас».

«Мы увидим, как он себя будет чувствовать. Михаилу Мудрику нужно будет пройти медицинский осмотр перед матчем с «Лутон Таун» и после этого мы уже сможем оценить его физическое состояние и принять решение об участии в игре», – сказал Почеттино.

Ранее спортврач назвал характер травмы Мудрика.