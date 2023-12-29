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  4. Почеттино рассказал, сможет ли Мудрик сыграть в следующем матче
Англия
29 декабря 2023, 16:23 |
1473
1

Почеттино рассказал, сможет ли Мудрик сыграть в следующем матче

Украинцу нужно будет пройти медицинский осмотр перед игрой

29 декабря 2023, 16:23 |
1473
1
Почеттино рассказал, сможет ли Мудрик сыграть в следующем матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Почеттино и Мудрик

В субботу, 30 декабря, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лутон Таун» и лондонский «Челси». Игра пройдет в Лутоне на стадионе «Кенилуэрт Роу».

Наставник «пенсионеров» Маурисио Почеттино рассказал о физическом состоянии Михаила Мудрика, который получил повреждение в последней игре английского чемпионата против «Кристал Пэлас».

«Мы увидим, как он себя будет чувствовать. Михаилу Мудрику нужно будет пройти медицинский осмотр перед матчем с «Лутон Таун» и после этого мы уже сможем оценить его физическое состояние и принять решение об участии в игре», – сказал Почеттино.

Ранее спортврач назвал характер травмы Мудрика.

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Маурисио Почеттино Челси Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма
Источник ФК Челси
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Комментарии 1
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Tasha19
Почеттіно розповів, що ще не знає чи зможе зіграти Мудрик.
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