От Чеха до Осимхена: символическая сборная носителей защитных масок

29 декабря самый дорогой и, вполне вероятно, самый высокооплачиваемый игрок серии А (transfermarkt.de оценивает его в 110 млн евро, поговаривают, что прописанная в новом контракте, заключенном до 2026 г., клаусула достигает 130 млн евро, а зарплата якобы составляет 10 млн евро в год!) форвард «Наполи» Виктор Осимхен празднует 25-летие.

Нигерийский нападающий у болельщиков ассоциируется не только со сноровкой у ворот соперников, но и со своим неизменным атрибутом – защитной маской. В Неаполе даже в качестве сувениров продают маски с фамилией бомбардира и его игровым номером. И неаполитанская детвора с удовольствием щеголяет в таком маскарадном атрибуте, горячо поддерживая любимца «Стадио Армандо Марадона». В новейшие времена, когда футбол стал жестче, а номенклатура средств защиты различных частей тела разнообразилась, маска стала атрибутом немалого количества игроков, переживших травмы лица. Среди них – настоящие звезды футбола, из которых вполне можно составить приличную символическую сборную, что я, собственно, и попытался сделать.

«Танкист»

Вратарь: Петр Чех (родился в 1982 г.)

Кто-то из газетчиков когда-то назвал знаменитого чешского кипера «иконой масочного стиля в мировом футболе». Хорошо шутить, когда самое страшное осталось далеко позади. Однако 14 октября 2006 г. и Чеху, и его близким, и всем симпатизантам «Челси», да и вообще футбольной Англии (ни малейшего преувеличения здесь нет!) было не до шуток. В матче против «Рединга» уже на 1-й минуте Чех получил ужасную травму головы (вдавленный перелом черепа) во время столкновения со Стивеном Хантом. Тогдашний наставник «аристократов» Жозе Моуринью был вне себя от гнева и риторически вопрошал: как мой голкипер может ожидать скорой целых 30 минут? В конце концов, со стадиона Чеха доставили в городскую больницу, а уже вечером он был переведен в больницу Рэдклиффа в Оксфорде на нейрохирургическое отделение, где его прооперировали, что называется, безочередно. Одно время карьера голкипера находилась под угрозой. Однако Петр сумел оправиться от повреждения раньше установленного срока и продолжил демонстрировать хорошую игру в воротах. Чтобы избежать получения повторной травмы головы, вратарь на протяжении дальнейшей карьеры выходил на поле сначала в закрывавшей лицо (то есть нос и скулы) маске, а в дальнейшем в специально изготовленном для него защитном шлеме, благодаря которому получил прозвище «Танкист». После травмы карьера футболиста Чеха длилась еще 13 лет. А по ее окончании он стал… хоккейным вратарем (кумир детства чешского парня из Пльзеня – знаменитый Доминик Гашек). Сначала играл в низших дивизионах Английской национальной хоккейной лиги, а месяц назад, 27 ноября уходящего года, дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге в составе клуба «Белфаст Джайантс». Так что с маской Чех не попрощался и по окончании футбольной карьеры.

Getty Images/Global Images Ukraine. Петр Чех

«Железные люди»: «фармацевт» среди «пенсионеров»

Защитники: Джон Терри (родился в 1980 г.), Михаэль Баллак (родился в 1976 г.), Антонио Рюдигер (родился в 1993 г.)

В этой линии, может, и есть общая нехватка игроков, но в то же время перебор центрдефов. Впрочем, проблемы в этом не вижу, и думаю, что этих мастеров вполне можно использовать всех вместе на пользу команде, пусть и виртуальной.

Британец Джон Терри получил прозвище «Железный человек». В конце концов, оно подходит всем без исключения игрокам защитной линии этой сборной. Когда-то в финале Кубка английской лиги, пытаясь сыграть головой в падении, Терри получил удар по голове от защитника «Арсенала» Абу Диаби, который, стараясь вынести мяч ногой, засадил Джону прямо в лицо. Несколько минут Терри был без сознания. Его вынесли с поля на носилках и немедленно доставили в университетский госпиталь Уэльса, где он прошел курс лечения. Терри вышел из больницы в тот же день и даже успел присоединиться к празднованию «Челси» по поводу выигранного трофея. Единственное его воспоминание – это то, как он выходил на поле, но последние 10 минут перед травмой он не помнил совсем. Однако в матче Лиги чемпионов против «Валенсии» он уже участвовал. The Mirror тогда писала: «Главный тренер «Челси» Аврам Грант высоко оценил мужество Джона Терри, который должен сыграть против «Валенсии» сегодня вечером – лишь через 72 часа после операции на его сломанной скуле. В преддверии своей первой игры в Лиге чемпионов в качестве тренера Грант сказал: «Мы все очень гордимся им, потому что он очень смел и хочет играть в маске». Прошлым вечером Терри тренировался в маске в Испании, но Грант добавил: «Нам нужно наблюдать за ним на тренировке, а потом поговорить с медицинским персоналом, прежде чем принимать решение». В конце концов, он сыграл, а «аристократы» выиграли на выезде у крайне неудобного противника.

Немецкий универсал Михаэль Баллак в большей степени проявил свои добродетели в центре полузащиты (и он часть своей карьеры играл за «пенсионеров»!). Однако эта сборная обладает ярко выраженным атакующим направлением, а, учитывая немалое мастерство Баллака при работе в отборе, определю для него место в центре защиты. В свое время Михаэль сломал нос в матче за свой «Байер» против «Фрайбурга», однако уже через несколько дней играл в маске. В целом, период масконошения у Баллака составлял около месяца. Выходил он на поле в маске и в матчах Лиги чемпионов. Обозреватели, кстати, отмечали его на удивление удачную игру в маске и некоторое снижение игровой активности, как только он ее снял. Может, ощущение защищенности на время исчезло, поэтому и в борьбу он шел не с таким рвением.

ФК Челси. Антонио Рюдигер

Настоящее время в защите представляет Антонио Рюдигер. Нынче он – игрок «Реала», но у меня, как, наверное, и у большинства любителей футбола он, прежде всего, ассоциируется с «Челси», где отыграл добрых пять лет. «Аристократ», одним словом. Ну, может, для кого-то и «пенсионер». В 2021 г. после столкновения с Лукой Модричем (Антонио играл за «Челси» против «Реала», т. е. против своих будущих партнеров по команде) темнокожий уроженец Берлина получил повреждение скуловой кости и вынужден был длительное время играть в защитной маске. А в октябре прошлого года в матче против «Шахтера» Рюдигер, уже будучи игроком «Реала», столкнулся с тогдашним голкипером горняков Анатолием Трубиным. Позднее ему наложили 20 швов на лоб, и Антонио вновь вынужден был выходить на поле в защитной маске. После этого, к примеру, The Sun стала его называть Masked Man.

Чемпионы мира и кореец

Полузащитники: Даниэле де Росси (родился в 1983 г.), Сеск Фабрегас (родился в 1987 г.), Сон Хын Мин (родился в 1992 г.), Фернандо Торрес (родился в 1984 г.)

Так получилось, что линия полузащиты в этой команде представлена ​​среди прочих и номинальными форвардами. Впрочем, учитывая их способность хорошо отрабатывать на команду в целом, и в частности не чураться игры в отборе, а также нехватку игрового эгоизма на поле, думаю, что и на позиции под нападающими они смогли бы проявить свои лучшие качества.

Но начнем с того, для кого позиция в полузащите органична. Известный итальянский опорник Даниэле де Росси чуть ли не всю клубную карьеру посвятил «Роме». В одном из матчей против «Интера» его постигла тяжелая травма: двойной перелом скулы. Маска де Росси в большей степени прикрывала правую сторону его лица (именно там была область, где произошло хирургическое вмешательство), а левая сторона лица была открыта. Однако в дальнейшем Даниэле использовал уже более традиционную маску. Коренной римлянин (вообще обратил внимание на то, что в этой команде немало уроженцев столичных мегаполисов: Лондон, Берлин, Рим) отыграл римское дерби в 2009 г. в защитной маске и получил одобрительные отзывы тифози и прессы. Ну, и в матчах Лиги Европы того сезона чемпион мира нередко выходил на поле, прикрыв лицо маской.

ФК Челси. Сеск Фабрегас

Сеск Фабрегас – немного впереди де Росси, ближе к нападающим, собственно, также на своей родной позиции. Испанский игрок «Челси» сломал нос в 2015 г. в матче против «Сток Сити» и вынужден был в течение немалого времени играть в защитной маске.

В прошлом году Cон Хын Мин перенес операцию по поводу трещины кости около левого глаза. После этого защитная маска стала его неизменным атрибутом. Да, кореец является нападающим, однако очень эффективно действует именно слева, а значит, и место на левом фланге полузащиты с возможностью действовать в широком диапазоне, как по мне, ему подходит.

А Фернандо Торрес соответственно по тому же принципу – на правом фланге полузащиты. Эль Ниньо сломали нос во время матча Лиги Европы его «Челси» (снова те же «аристократы»!) против «Стяуа». Поэтому ему пришлось заказывать (спецзаказ!) защитную маску в Милане. И буквально сразу после этого во встрече против российского «Рубина» Торрес, играя в маске, отличился дублем.

В маске – на ворота соперников!

Нападающие: Виктор Осимхен (родился в 1998 г.), Роберт Левандовски (родился в 1988 г.), Мирослав Клозе (родился в 1978 г.)

Трио форвардов представляет собой симбиоз стремительных охотников за голами, имеющими как похожие, так и разные оттенки игрового почерка. Каждый из них имел несчастье получить травмы лица, вместе с тем, каждый из них благодаря своей настойчивости преодолел то злополучие и, несмотря на все препятствия, вновь принялся поражать ворота команд-соперниц.

Виктор Осимхен получил травму глазницы два года назад в матче «Наполи» против «Интера». Талантливого форварда в дальнейшем ожидали операция и 2-месячное восстановление. С 17 января 2022 г. он играет в маске и в определенной степени поневоле стал законодателем моды. Врачи уже давно говорили, что медицинской нужды в ней нет. Однако для Виктора она стала своего рода талисманом. И чемпионство «Наполи», добытое в прошлом сезоне при действенном участии Осимхена, он сам в шутку назвал возможным благодаря… маске. Материал – гибкий дышащий пластик. В ней нападающий чувствует себя комфортно и дарит поклонникам шедевральные голы в своем исполнении. Поздравляю мастеровитого форварда с юбилейной датой, и пусть судьба оберегает его от травм в дальнейшем. А маска Осимхена тем временем украшает футболки тифози «Партенопеи» (идут на ура!) и даже сладости, которые производят в южном городе, где живут самые темпераментные тифози Италии. «Маска Осимхена – 2-й по значимости символ нашего клуба после Марадоны!» – утверждают фанаты «Наполи». И, похоже, это тот случай, когда овчинка выделки стоит.

Роберт Левандовски получил перелом носа и челюсти в 2015 г. в полуфинальном матче Кубка Германии между «Баварией» и дортмундской «Боруссией». Как следствие, вынужден был некоторое время использовать защитную маску. Жаловался на то, что с ней забил меньше, чем мог бы. Без маски вышел на поле в том же году в матче за польскую сборную против команды Грузии. А потом Роберт выставил эту маску на благотворительный аукцион.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Мирослав Клозе получил травму скулы в 2005 г. Несколько матчей вынужден был пропустить, а в дальнейшем играл в маске. В Лиге чемпионов Клозе в маске забил «Панатинаикосу» в решающем матче за выход из группы. В дальнейшем масконоситель бременского «Вердера» отметился дублем в воротах «Кельна» уже в бундеслиге.

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Заметили, что именно игроки «Челси» разных поколений чаще других использовали защитные маски? Сборную можно даже составить исключительно из тех, кто надевал футболку этого лондонского клуба. Как метко заметил Гус Хиддинк, это была бы «Зорро-команда». И Диего Коста, и Демба Ба, и Сесар Аспиликуэта, и Гари Кэхилл, и Рамирес, и Неманья Матич, и Пьер-Эмерик Обамеянг. Много примеров масконосцев и в других клубах (Йошко Гвардиол, Кристоф Метцельдер, Сервет Четин, Симон Вукчевич, Альберто Аквилани, Цунеяси Миямото, Эльес Схири, Клас-Ян Хунтелар и др.) однако так концентрированно – только в «Челси». Как это объяснить? Непримиримостью и самоотверженностью лондонцев? Философией клуба? Или возможностью быстро и беспрепятственно заказывать соответствующую продукцию? Манерой игры, когда непрерывно идут кроссы с флангов, и мяч постоянно наверху? Прозвищем «пенсионеры», наконец? Может, все перечисленные варианты ответов и правильны. Еще один, по-моему, это то, что у «Челси» не было такого бэкграунда 1980-х — 1990-х, как у других фаворитов английского футбола XXI века. Следовательно, «аристократам» словно нужно было бы что-то доказывать и МЮ, и «Ливерпулю», и «Арсеналу». Отсюда и жажда борьбы у футболистов «Челси», и бесстрашие в дуэлях на 2-м этаже. В любом случае, масконосители «Челси» – это примеры добросовестного служения футболу.

Не забываем и об Андрее Воронине, для которого перелом носа стал едва ли не самой частой из травм. Поэтому и наш прославленный форвард вынужден был пользоваться маской.

Если не ошибаюсь, в декабре 1990 г. на советском телевидении показывали 3-серийный финский детектив «Загляни под маску» (авторы разрабатывали новогоднюю тему). Помню еще шутки-сравнения финского детектива с итальянским вроде «Спрута». У апеннинцев еще начальные титры не пошли, а уже на экране бригада боевиков из автоматов поливает пулями бензоколонку или что-то еще, а у финнов все размеренно: за три серии – одно убийство. Правда, в том финском «остросюжетнике» заглядывание под маску, в конце концов, и позволило определить убийцу, а у итальянцев даже если лица членов мафиозных кланов – под масками, все равно более или менее понятно, кто за ними стоит. А под защитными масками в футболе больше всего именно форвардов. И сказать, что они прячутся (или прятались в свое время) от борьбы, отнюдь нельзя.

Новогодняя феерия среди прочего предусматривает и разнообразные балы-маскарады будь то в детских садах, школах или в офисах. Маски на Новогодье для взрослых – это возможность снова почувствовать себя детьми. Вместе с тем, как сообщил мне неаполитанский коллега, в их городе из сувенирных масок под Осимхена также сделали карнавальное украшение. Что ж, дай Бог, чтобы поводов надевать маски из-за проблем с лицом было как можно меньше, но, вместе с тем, чтобы окружающие реалии позволяли кружиться в беззаботности карнавала. До второго пункта украинцам ой как далеко (пока и на горизонте не видать!). Тем не менее, будем стараться приближать то время! Счастливого Нового года!

Алексей РЫЖКОВ