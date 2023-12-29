Во Львове состоялся форум для тренеров-вратарей

Как стало известно Sport.ua, во Львове был проведен первый всеукраинский форум для футбольных тренеров, отвечающих за подготовку вратарей.

Инициатор этого проекта – тренер вратарей «Карпат-2», бывший тренер вратарей «Ингульца» и директор Академии этого клуба Олег Стронцицкий эксклюзивно для Sport.ua рассказал, с какой целью проводилось это мероприятие:

– Последние тактические наработки в футболе сильно повлияли на игру вратарей. Теперь это не только страж ворот, отвечающий за безопасность в своей площадке, но и один из защитников, который должен уметь открываться для партнеров, быть на «ты» с мячом, чтобы подыграть одноклубникам, избегая высокого прессинга соперников, сделать нацеленную первую длинную передачу. Как видите, сильно изменились принципы игры голкиперов.

Вот почему инициативная группа, в которую, кроме меня, вошли Богдан Хоркавый (инструктор УЕФА по подготовке тренеров вратарей), Богдан Стронцицкий (тренер вратарей «Карпат»), Владимир Тименко (тренер вратарей «Александрии») и Сергей Яковец (тренер вратарей Академии «Днепра- 1»), решила организовать этот форум для усовершенствования подготовки тренеров вратарей. Ведь прежде всего от них будет зависеть, насколько быстро и качественно «перестроят» свои действия голкиперы.

На наше приглашение откликнулись 20 тренеров вратарей из команд мастеров, клубных Академий, специализированных спортшкол, среди которых был, в частности, бывший вратарь национальной сборной Украины Богдан Шуст, ныне отвечающий за подготовку вратарей в «Ингульце». Были выступления спикеров с использованием видеоматериалов, обмен мнениями. В целом, отзывы были положительными, мы учтем все замечания и пожелания. Это только наш первый опыт, уже в ближайшее время создадим свой сайт, тогда проще будет контактировать, откроем школу вратарей. Проведение следующего форума запланировано на июнь 2024 года. Собираемся пригласить и нескольких зарубежных спикеров-тренеров вратарей из польской Экстраклясы. Польская школа вратарей авторитетная и поэтому важно воспользоваться опытом соседей.