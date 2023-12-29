Источник: Анчелотти подписал с Реалом новый контракт

Руководство мадридского «Реала» и 64-летний итальянский тренер Карло Анчелотти юридически узаконили продление деловых отношений. Об этом сообщает Relevo.

Ранее сообщалось, что «галактикос» хотят заключить с Анчелотти новый контракт сроком до лета 2026 года.

Как известно, Анчелотти возглавил мадридский «Реал» летом 2021 года. Он вернулся к работе в мадридском клубе после ухода из «Эвертона».

Сейчас «Реал» в таблице Ла Лиги занимает 1-е место с 45 очками, опережая «Жирону» по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти выбрал стартового вратаря «Реала» на вторую половину сезона.