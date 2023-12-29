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Испания
29 декабря 2023, 13:00 | Обновлено 29 декабря 2023, 13:03
1053
0

Источник: Анчелотти подписал с Реалом новый контракт

Итальянец остается во главе команды «королевского клуба»

29 декабря 2023, 13:00 | Обновлено 29 декабря 2023, 13:03
1053
0
Источник: Анчелотти подписал с Реалом новый контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Руководство мадридского «Реала» и 64-летний итальянский тренер Карло Анчелотти юридически узаконили продление деловых отношений. Об этом сообщает Relevo.

Ранее сообщалось, что «галактикос» хотят заключить с Анчелотти новый контракт сроком до лета 2026 года.

Как известно, Анчелотти возглавил мадридский «Реал» летом 2021 года. Он вернулся к работе в мадридском клубе после ухода из «Эвертона».

Сейчас «Реал» в таблице Ла Лиги занимает 1-е место с 45 очками, опережая «Жирону» по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти выбрал стартового вратаря «Реала» на вторую половину сезона.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Relevo
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