Легенда Арсенала отреагировал на гол Вест Хэма, где ошибся Зинченко

Вчера, 28 декабря 2023 года, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Вест Хэмом». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе, но отыграл всего 64 минуты. Ошибка украинца и бразильца Габриэля в собственной штрафной привела к первому забитому мячу в ворота «Арсенала».

По мнению многих болельщиков, мяч перед передачей на Соучека покинул пределы поля, но главный рефери матча Майкл Оливер после консультации с арбитрами VAR решил засчитать взятие ворот.

Легендарный нападающий «Арсенала» Тьерри Анри прокомментировал этот эпизод.

«Это уже второй раз в этом сезоне в ворота «Арсенала» засчитывают подобное взятие ворот. В этом эпизоде действительно спорный гол, поскольку арбитры не видели полного обзора ситуации. Нужна камера над мячом, чтобы можно было увидеть, действительно ли он покинул поле, скоро уже 2024 год, а в АПЛ этого до сих пор нет. Без камеры невозможно точно оценить ситуацию», – сказал Анри.

«Арсенал» потерял лидерство в турнирной таблице АПЛ и теперь отстает от «Ливерпуля» на два очка, занимая вторую строчку.