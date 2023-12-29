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  4. «Очередной провал». В Лондоне оценили игру Зинченко против Вест Хэма
Англия
29 декабря 2023, 10:53 |
2589
12

«Очередной провал». В Лондоне оценили игру Зинченко против Вест Хэма

«Арсенал» проиграл в лондонском дерби

29 декабря 2023, 10:53 |
2589
12
«Очередной провал». В Лондоне оценили игру Зинченко против Вест Хэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Вчера, 28 декабря 2023 года, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Вест Хэмом». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе, но отыграл всего 64 минуты. Ошибка украинца и бразильца Габриэля в собственной штрафной привела к первому забитому мячу в ворота «Арсенала».

Издание Football London оценило игру Зинченко в этом матче в 5 баллов из 10.

«Очередной провал Зинченко в обороне и на этот раз стоил «Арсеналу» набранных очков. Его ошибка с Габриэлем привела к пропущенному голу. Он неуверенно сыграл в собственной штрафной. Сейчас украинец в плохой форме», – говорится в сообщении Football London.

«Арсенал» потерял лидерство в турнирной таблице АПЛ и теперь отстает от «Ливерпуля» на два очка, занимая вторую строчку.

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Источник Football London
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Комментарии 12
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potemkin78
а атака феерила, 10 штук вкалатила.
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+10
Сергей П
Не розумію, при першому голі Габріел не зміг нормально вибити м'яч, влучив у Зіну, яка його вина в цьому? При кутовому гравець його забив, але знову ж таки, там майже 20 см різниці у зрості з цим Мавропулосом, чи як його там, хто розставляє гравців при кутових, розподіляє відповідальних...це ж капець...а так зіграв Сашко, звісно, так собі, але це смішно, коли все вішають на нього, хай забивати навчаться, реалізовувати свої моменти
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+3
oleg_d_76
Где у Зинченко в первом голе ошибка?
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+2
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vazazh
Кстати, вчера, я уже комментировал, как предыдущую игру Зины, так и потуги Арсеналав на чемпионство. Пока все сбывается.
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0
vazazh
"Чкрную метку" он сам себе поставил, именно херовой игрой, и давно. Ну не зря в свое время такой любитель Зины, как Гвардиола послал его подальше. К сожалению, наша пресса только добавляет негатива в его действия, пытаясь оправдать  всю эту хреновую игру.
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0
vbrjkf
Здається на Зінченку поставили "чорну мітку". Ніхто не говорить про гру всієї команди, ніхто не говорить, що Жезус "запоров" стільки моментів, що вистачило б на три матчі, що Сака не використав "убойні" моменти. Таке враження, що всі британські болільники слідкують тільки за грою українця. Тоді навіщо випускати на поле решту гравців - всерівно в поразці буде винуватий Зінченко...  
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0
oleg_d_76
Зина сыграл как и вся команда.  На хрена эта истерика один человек рушит команду. Зина прям  Месси или Ронладу
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0
samird
Єдине, що в цьому опусі відповідає дійсності - це те, що Зінченко у поганій формі. Як і весь Арсенал. Абсолютно вся команда не в тонусі - це кидається в очі. І це питання до Артети. Ніякої помилки Зінченка я не побачив. Тоді надо гівнити і Тросара, від якого мʼяч відскочив не в ворота після стійки від Сака. Та всі були ніякі, чесно кажучі - руху багато, а гостроти -  майже "0".
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0
Алекс 122
Спорт юа так и остался веткой от спорт ру
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-2
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