«Очередной провал». В Лондоне оценили игру Зинченко против Вест Хэма
«Арсенал» проиграл в лондонском дерби
Вчера, 28 декабря 2023 года, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Вест Хэмом». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе, но отыграл всего 64 минуты. Ошибка украинца и бразильца Габриэля в собственной штрафной привела к первому забитому мячу в ворота «Арсенала».
Издание Football London оценило игру Зинченко в этом матче в 5 баллов из 10.
«Очередной провал Зинченко в обороне и на этот раз стоил «Арсеналу» набранных очков. Его ошибка с Габриэлем привела к пропущенному голу. Он неуверенно сыграл в собственной штрафной. Сейчас украинец в плохой форме», – говорится в сообщении Football London.
«Арсенал» потерял лидерство в турнирной таблице АПЛ и теперь отстает от «Ливерпуля» на два очка, занимая вторую строчку.
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