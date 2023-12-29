«Очередной провал». В Лондоне оценили игру Зинченко против Вест Хэма

Вчера, 28 декабря 2023 года, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Вест Хэмом». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе, но отыграл всего 64 минуты. Ошибка украинца и бразильца Габриэля в собственной штрафной привела к первому забитому мячу в ворота «Арсенала».

Издание Football London оценило игру Зинченко в этом матче в 5 баллов из 10.

«Очередной провал Зинченко в обороне и на этот раз стоил «Арсеналу» набранных очков. Его ошибка с Габриэлем привела к пропущенному голу. Он неуверенно сыграл в собственной штрафной. Сейчас украинец в плохой форме», – говорится в сообщении Football London.

«Арсенал» потерял лидерство в турнирной таблице АПЛ и теперь отстает от «Ливерпуля» на два очка, занимая вторую строчку.