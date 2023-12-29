Капитан Арсенала дал объяснение фиаско команды в игре с Вест Хэмом

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор поделился эмоциями от поражения команды в игре с «Вест Хэмом» (0:2) в 19-м туре чемпионата Англии.

«Это один из тех вечеров. У нас было много моментов, и мы сделали достаточно, чтобы забить несколько голов, но в штрафной мы были недостаточно хороши. Мы играем как команда, все вместе. Дело не в том, что некоторые игроки не забивают. Нам нужно совершенствоваться в игре у ворот, и это зависит от всей команды. У нас было достаточно шансов, чтобы выиграть матч», – заявил Эдегор.