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Англия
29 декабря 2023, 08:07 | Обновлено 29 декабря 2023, 08:13
2695
2

Капитан Арсенала дал объяснение фиаско команды в игре с Вест Хэмом

Мартин Эдегор – о поединке с «молотобойцами»

29 декабря 2023, 08:07 | Обновлено 29 декабря 2023, 08:13
2695
2
Капитан Арсенала дал объяснение фиаско команды в игре с Вест Хэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор поделился эмоциями от поражения команды в игре с «Вест Хэмом» (0:2) в 19-м туре чемпионата Англии.

«Это один из тех вечеров. У нас было много моментов, и мы сделали достаточно, чтобы забить несколько голов, но в штрафной мы были недостаточно хороши. Мы играем как команда, все вместе. Дело не в том, что некоторые игроки не забивают. Нам нужно совершенствоваться в игре у ворот, и это зависит от всей команды. У нас было достаточно шансов, чтобы выиграть матч», – заявил Эдегор.

«Арсенал» в таблице АПЛ занимает 2-е место, имея 40 очков. «Вест Хэм» идет на 6-й позиции с 33 пунктами.

Ранее менеджер «Арсенала» Микель Артета дал оценку спорному голу в поединке с «Вест Хэмом».

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Мартин Эдегор Арсенал Лондон Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Дело именно в том, что не забивают нападающие. Поставили рекорд по касаниям в штрафной за всю историю наблюдений Opta, с 2008 года, и не забили даже один. 
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Алекс 122
Они явно не готовы к чемпионству 
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