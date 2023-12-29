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Англия
29 декабря 2023, 07:14 | Обновлено 29 декабря 2023, 07:20
168
0

Тренер Вест Хэма прервал черную полосу игр с Арсеналом в своей карьере

Дэвиду Мойесу улыбнулась Фортуна

29 декабря 2023, 07:14 | Обновлено 29 декабря 2023, 07:20
168
0
Тренер Вест Хэма прервал черную полосу игр с Арсеналом в своей карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

В четверг, 28 декабря, в 19-м туре Английской Премьер-лиги «Арсенал» проиграл на своем поле «Вест Хэму» со счетом 0:2.

Для 60-летнего Дэвида Мойеса, который руководит «молотобойцами», этот выигрыш стал первой в карьере победой над «Арсеналом». Добился ее шотландец с 23-й попытки.

До этого команды Мойеса в 22 матчах с «канонирами» четыре раза сыграла вничью и потерпела 18 поражений.

Дэвид Мойес возглавляет «Вест Хэм» с декабря 2019 года, однако ранее он уже работал в этом клубе. В АПЛ шотландец, помимо лондонцев, возглавлял «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд».

«Вест Хэм» в таблице АПЛ занимает 6-е место с 33 очками. «Арсенал» – второй, имея 40 пунктов.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вест Хэм Дэвид Мойес Арсенал Лондон
Источник Opta
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