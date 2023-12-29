Англия29 декабря 2023, 05:29 |
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Ангелос ПОСТЕКОГЛУ: «Мы выглядели уставшими и это можно понять»
Главный тренер «Тоттенхэма» поддержал своих игроков
29 декабря 2023, 05:29 |
171
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поддержал своих игроков после поражения от «Брайтона» в гостевом матче 19-го тура Премьер-лиги.
«Мы выглядели уставшими и это можно понять, поскольку мы уже какое-то время на ходу. Игроки отдают все. Даже если они не в лучшей физической форме, они все равно делают все, что могут и очень стараются под конец игры», – приводит слова Постекоглу Фабрицио Романо.
Напомним, что «Тоттенхэм» проиграл «Брайтону» со счетом 2:4.
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