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  4. Ангелос ПОСТЕКОГЛУ: «Мы выглядели уставшими и это можно понять»
Англия
29 декабря 2023, 05:29 |
171
0

Ангелос ПОСТЕКОГЛУ: «Мы выглядели уставшими и это можно понять»

Главный тренер «Тоттенхэма» поддержал своих игроков

29 декабря 2023, 05:29 |
171
0
Ангелос ПОСТЕКОГЛУ: «Мы выглядели уставшими и это можно понять»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поддержал своих игроков после поражения от «Брайтона» в гостевом матче 19-го тура Премьер-лиги.

«Мы выглядели уставшими и это можно понять, поскольку мы уже какое-то время на ходу. Игроки отдают все. Даже если они не в лучшей физической форме, они все равно делают все, что могут и очень стараются под конец игры», – приводит слова Постекоглу Фабрицио Романо.

Напомним, что «Тоттенхэм» проиграл «Брайтону» со счетом 2:4.

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Английская Премьер-лига Брайтон Тоттенхэм Ангелос Постекоглу
Источник Фабрицио Романо
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