Ангелос ПОСТЕКОГЛУ: «Мы выглядели уставшими и это можно понять»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поддержал своих игроков после поражения от «Брайтона» в гостевом матче 19-го тура Премьер-лиги.

«Мы выглядели уставшими и это можно понять, поскольку мы уже какое-то время на ходу. Игроки отдают все. Даже если они не в лучшей физической форме, они все равно делают все, что могут и очень стараются под конец игры», – приводит слова Постекоглу Фабрицио Романо.

Напомним, что «Тоттенхэм» проиграл «Брайтону» со счетом 2:4.