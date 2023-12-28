Восьмая ракетка мира не сыграет на Australian Open
Каролина Мухова пропустит австралийскую серию турниров
Восьмая ракетка мира Каролина Мухова сообщила, что пропускает австралийскую серию турниров, в том числе и Australian Open 2024.
«Это не те новости, которыми я бы хотела делиться, особенно в начале сезона, но, к сожалению, боль в запястье вернулась во время тренировок.
Поэтому придется отложить начало сезона и сосредоточиться на восстановлении запястья. Я расстроена, но нужно сохранять позитив, восстанавливаться и готовиться к оставшейся части сезона.
Australian Open, увидимся в 2025 году», – написала Мухова в инстаграме.
Отметим, что чешская теннисистка в 2021 году доходила до полуфинала австралийского мейджора.
Ранее стал известен призовой фонд Australian Open 2024.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вспоминаем, как украинки провели сезон
Официальный YouTube-канал чемпионата Испании опубликовал лучшие моменты Андрея