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Australian Open
28 декабря 2023, 23:06 |
390
0

Восьмая ракетка мира не сыграет на Australian Open

Каролина Мухова пропустит австралийскую серию турниров

28 декабря 2023, 23:06 |
390
0
Восьмая ракетка мира не сыграет на Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

Восьмая ракетка мира Каролина Мухова сообщила, что пропускает австралийскую серию турниров, в том числе и Australian Open 2024.

«Это не те новости, которыми я бы хотела делиться, особенно в начале сезона, но, к сожалению, боль в запястье вернулась во время тренировок.

Поэтому придется отложить начало сезона и сосредоточиться на восстановлении запястья. Я расстроена, но нужно сохранять позитив, восстанавливаться и готовиться к оставшейся части сезона.

Australian Open, увидимся в 2025 году», – написала Мухова в инстаграме.

Отметим, что чешская теннисистка в 2021 году доходила до полуфинала австралийского мейджора.

Ранее стал известен призовой фонд Australian Open 2024.

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Australian Open 2024 Каролина Мухова
Источник Instagram
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