Дмитрий Гордон пообещал написать заявление в СБУ на Александра Поворознюка

Украинский журналист Дмитрий Гордон пообещал написать заявление в СБУ на президента футбольного клуба «Ингулец» и одиозного бизнесмена Александра Поворознюка.

Гордон отреагировал на признание Поворознюка генералом-лейтенантом казачества, опубликовал пост в Instagram:

«Убийца, грязный насильник и вор поворознюк стал уже академиком и генералом-лейтенантом казачества, о чем сообщил у себя в фейсбуке.

Что интересно, фейковые звания пожаловал ему до недавнего времени вице-президент центра «кремлевская стратегия». Какой же презренный поворознюк негодяй! У нас лучшие ребята гибнут, а эта пухнущая от бабок тетя погоны себе покупает.

Завтра же напишу официальное заявление в СБУ. Эта порочная гадость должна снова сесть», – написал Дмитрий Гордон.