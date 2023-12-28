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  4. Дмитрий Гордон пообещал написать заявление в СБУ на Александра Поворознюка
Украина. Премьер лига
28 декабря 2023, 22:16 |
1225
4

Дмитрий Гордон пообещал написать заявление в СБУ на Александра Поворознюка

Журналист отреагировал на признание одиозного бизнесмена генералом-лейтенантом казачества

28 декабря 2023, 22:16 |
1225
4
Дмитрий Гордон пообещал написать заявление в СБУ на Александра Поворознюка
Instagram. Дмитрий Гордон

Украинский журналист Дмитрий Гордон пообещал написать заявление в СБУ на президента футбольного клуба «Ингулец» и одиозного бизнесмена Александра Поворознюка.

Гордон отреагировал на признание Поворознюка генералом-лейтенантом казачества, опубликовал пост в Instagram:

«Убийца, грязный насильник и вор поворознюк стал уже академиком и генералом-лейтенантом казачества, о чем сообщил у себя в фейсбуке.

Что интересно, фейковые звания пожаловал ему до недавнего времени вице-президент центра «кремлевская стратегия». Какой же презренный поворознюк негодяй! У нас лучшие ребята гибнут, а эта пухнущая от бабок тетя погоны себе покупает.

Завтра же напишу официальное заявление в СБУ. Эта порочная гадость должна снова сесть», – написал Дмитрий Гордон.

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Дмитрий Гордон Александр Поворознюк Ингулец
Источник Instagram
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Crimea
Два ідіоти ТЦК, не марнуйте час! Мобілізуйте обох
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+4
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Remark
гордон, скіки можна того поворознюка садити? Це ж вже було))) ти його вже саджав)))
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+3
Roma Sergeev
ЖабаГандонные разборки 
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0
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