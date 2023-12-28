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  4. Что ответит Гордон? Поворознюк стал генералом-лейтенантом казачества
Украина. Премьер лига
28 декабря 2023, 21:36 | Обновлено 28 декабря 2023, 21:43
2560
9

Что ответит Гордон? Поворознюк стал генералом-лейтенантом казачества

Президент «Ингульца» опубликовал соответствующие доказательства в Instagram

28 декабря 2023, 21:36 | Обновлено 28 декабря 2023, 21:43
2560
9
Что ответит Гордон? Поворознюк стал генералом-лейтенантом казачества
Instagram. Александр Поворознюк

Президент украинского футбольного клуба «Ингулец» и одиозный бизнесмен Александр Поворознюк получил звание генерала-лейтенанта казачества.

Об этом Поворознюк сообщил в своем Instagram и не упустил шанс потроллить журналиста Дмитрия Гордона, который летом 2023 года выпускал на YouTube-канале расследование про него:

«Получил универсал, удостоверение и медаль от Международной академии казачества, имею звание генерал-лейтенант казачества!

Так что хочу для таких, как гордон (Дмитрий Гордон – прим. Sport.ua) разместить документы. А от друзей радостно приму поздравления», – написал Поворознюк.

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Александр Поворознюк Дмитрий Гордон Ингулец
Источник Instagram
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Комментарии 9
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Remark
Під Бахмут тоді нехай їде, разом з "дипломом".
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+10
Max77
Дно…
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+7
zhyr
Не буду судити за всіх членів козацтва. Але знаю двох "козаків", і людські якості в них на найчижчому рівні. Тепер ще й поворознюк.
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+7
vh
Пора його відправлять відбивати Донецьк у тих ряжених, що в 2014 захопили.
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+4
didora
Больний на голову той поворознюк. Хай ті грамоти собі в жопу засуне. Роздають один одному х...на що??? У мене грамота генерал полковника є і що з того? Кому треба надрукую будь-яку. Питання у сторіз. А поворознюка у псіхушку. Хай пігулок поїсть, тоді пройде параноя з козацтвом. І менше жрать треба, а то під ним і жеребець або кобила здохне!!!
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+3
BekXan
Та хоть генералісімус.Яким чином це звання відноситься до офіційних звань ЗСУ?
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+2
Crimea
Хто не в курсі, вступити і тим паче отримати звання козацтва коштує немало
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+1
Zander
Забагато інформаційного простору для цього ує.. на! 
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0
Gargantua
история казачества она такая. Там всю дорогу один позор.
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0
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