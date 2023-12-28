Что ответит Гордон? Поворознюк стал генералом-лейтенантом казачества

Президент украинского футбольного клуба «Ингулец» и одиозный бизнесмен Александр Поворознюк получил звание генерала-лейтенанта казачества.

Об этом Поворознюк сообщил в своем Instagram и не упустил шанс потроллить журналиста Дмитрия Гордона, который летом 2023 года выпускал на YouTube-канале расследование про него:

«Получил универсал, удостоверение и медаль от Международной академии казачества, имею звание генерал-лейтенант казачества!

Так что хочу для таких, как гордон (Дмитрий Гордон – прим. Sport.ua) разместить документы. А от друзей радостно приму поздравления», – написал Поворознюк.