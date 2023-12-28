Георгий Судаков назвал лучшего футболиста УПЛ в 2023 году

21-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков назвал лучшего футболиста Украинской премьер-лиги по итогам 2023 года.

«На первом месте у меня будет Александр Зубков – один из лидеров «Шахтера». На второе место я поставлю Артема Довбика, он хоть и играл в УПЛ до лета, но своими показателями заслужил это место. Третьим у меня идет защитник Артем Бондаренко, с которым всегда приятно выходить на футбольное поле, как в клубе, так и сборной», – рассказал Судаков.

Ранее Судаков заявил о желании сыграть на Олимпиаде-2024.