Украина. Премьер лига28 декабря 2023, 21:26 |
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Георгий Судаков назвал лучшего футболиста УПЛ в 2023 году
В рейтинг игрока «Шахтера» попали два его одноклубника
28 декабря 2023, 21:26 |
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21-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков назвал лучшего футболиста Украинской премьер-лиги по итогам 2023 года.
«На первом месте у меня будет Александр Зубков – один из лидеров «Шахтера». На второе место я поставлю Артема Довбика, он хоть и играл в УПЛ до лета, но своими показателями заслужил это место. Третьим у меня идет защитник Артем Бондаренко, с которым всегда приятно выходить на футбольное поле, как в клубе, так и сборной», – рассказал Судаков.
Ранее Судаков заявил о желании сыграть на Олимпиаде-2024.
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