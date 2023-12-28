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  4. Георгий Судаков назвал лучшего футболиста УПЛ в 2023 году
Украина. Премьер лига
28 декабря 2023, 21:26 |
1316
0

Георгий Судаков назвал лучшего футболиста УПЛ в 2023 году

В рейтинг игрока «Шахтера» попали два его одноклубника

28 декабря 2023, 21:26 |
1316
0
Георгий Судаков назвал лучшего футболиста УПЛ в 2023 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

21-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков назвал лучшего футболиста Украинской премьер-лиги по итогам 2023 года.

«На первом месте у меня будет Александр Зубков – один из лидеров «Шахтера». На второе место я поставлю Артема Довбика, он хоть и играл в УПЛ до лета, но своими показателями заслужил это место. Третьим у меня идет защитник Артем Бондаренко, с которым всегда приятно выходить на футбольное поле, как в клубе, так и сборной», – рассказал Судаков.

Ранее Судаков заявил о желании сыграть на Олимпиаде-2024.

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Георгий Судаков Александр Зубков Артем Довбик Артем Бондаренко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник zbirna.com
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