Лидер сборной Украины заявил о желании сыграть на Олимпиаде-2024

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков заявил, стремится поехать на Олимпийские игры 2024 года.

– Думаю, у вас еще будет возможность напомнить о себе, ведь, судя по тому, что не так давно ты выставил фото с олимпийской символикой, мотивация снова сыграть под руководством Руслана Ротаня у тебя есть. Не так ли?

– Такой вопрос даже задавать не нужно – и не только мне. Конечно, Олимпиада была нашей мечтой, и мы стремимся туда поехать. Такое может быть один раз на всю жизнь. Немного беспокоят сроки проведения турнира – это будут не даты ФИФА. Но я верю, что наша мечта осуществится.

Ранее Георгий Судаков назвал главный минус Украинской Премьер-лиги.