Лидер сборной Украины заявил о желании сыграть на Олимпиаде-2024
Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков стремится поехать на Олимпийские игры
Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков заявил, стремится поехать на Олимпийские игры 2024 года.
– Думаю, у вас еще будет возможность напомнить о себе, ведь, судя по тому, что не так давно ты выставил фото с олимпийской символикой, мотивация снова сыграть под руководством Руслана Ротаня у тебя есть. Не так ли?
– Такой вопрос даже задавать не нужно – и не только мне. Конечно, Олимпиада была нашей мечтой, и мы стремимся туда поехать. Такое может быть один раз на всю жизнь. Немного беспокоят сроки проведения турнира – это будут не даты ФИФА. Но я верю, что наша мечта осуществится.
Ранее Георгий Судаков назвал главный минус Украинской Премьер-лиги.
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