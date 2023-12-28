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Украина. Премьер лига
28 декабря 2023, 18:03 | Обновлено 28 декабря 2023, 18:32
2606
3

Лидер сборной Украины заявил о желании сыграть на Олимпиаде-2024

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков стремится поехать на Олимпийские игры

28 декабря 2023, 18:03 | Обновлено 28 декабря 2023, 18:32
2606
3
Лидер сборной Украины заявил о желании сыграть на Олимпиаде-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков заявил, стремится поехать на Олимпийские игры 2024 года.

– Думаю, у вас еще будет возможность напомнить о себе, ведь, судя по тому, что не так давно ты выставил фото с олимпийской символикой, мотивация снова сыграть под руководством Руслана Ротаня у тебя есть. Не так ли?

– Такой вопрос даже задавать не нужно – и не только мне. Конечно, Олимпиада была нашей мечтой, и мы стремимся туда поехать. Такое может быть один раз на всю жизнь. Немного беспокоят сроки проведения турнира – это будут не даты ФИФА. Но я верю, что наша мечта осуществится.

Ранее Георгий Судаков назвал главный минус Украинской Премьер-лиги.

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Источник zbirna.com
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Dfkbvj
Відколи він лідер збірної???
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u6464u
думаю таке бажання має кожний спортсмен , але не кожний може здійснити таку мрію.
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0
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