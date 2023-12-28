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  4. Виктор Вацко назвал лучшего украинского футболиста в 2023 году
Испания
28 декабря 2023, 19:36 |
441
1

Виктор Вацко назвал лучшего украинского футболиста в 2023 году

По мнению украинского комментатора – это Артем Довбик

28 декабря 2023, 19:36 |
441
1
Виктор Вацко назвал лучшего украинского футболиста в 2023 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко назвал нападающего «Жироны» Артема Довбика лучшим украинским футболистом в 2023 году.

«На мой взгляд, лучшим украинским игроком года стал Артем Довбик. Этот год оказался самым фееричным для него по сравнению со всеми.

Артем стал лучшим бомбардиром УПЛ и помог «Днепру-1» стать вице-чемпионом местного чемпионата. Далее он перешел в «Жирону», став для клуба самым дорогим приобретением. Далее сразу Довбик влился в состав каталонской команды, где находится в списке лучших бомбардиров Ла Лиги вместе со звездами мирового футбола», – сказал Вацко.

Ранее появилась информация, что за Артемом пристально следит мадридский «Атлетико».

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Виктор Вацко Артем Довбик Жирона лучший игрок
Источник Вацко Live
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