Виктор Вацко назвал лучшего украинского футболиста в 2023 году

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко назвал нападающего «Жироны» Артема Довбика лучшим украинским футболистом в 2023 году.

«На мой взгляд, лучшим украинским игроком года стал Артем Довбик. Этот год оказался самым фееричным для него по сравнению со всеми.

Артем стал лучшим бомбардиром УПЛ и помог «Днепру-1» стать вице-чемпионом местного чемпионата. Далее он перешел в «Жирону», став для клуба самым дорогим приобретением. Далее сразу Довбик влился в состав каталонской команды, где находится в списке лучших бомбардиров Ла Лиги вместе со звездами мирового футбола», – сказал Вацко.

Ранее появилась информация, что за Артемом пристально следит мадридский «Атлетико».