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  4. Не только Ювентус. Стали известны команды АПЛ, которые следят за Судаковым
Англия
28 декабря 2023, 19:07 |
633
0

Не только Ювентус. Стали известны команды АПЛ, которые следят за Судаковым

К полузащитнику «Шахтера» проявляет интерес действующий победитель Лиги чемпионов

28 декабря 2023, 19:07 |
633
0
Не только Ювентус. Стали известны команды АПЛ, которые следят за Судаковым
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

21-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых английских команд.

По информации Futbol de Inglaterra, за игрой Судакова на Туманном Альбионе внимательно следит действующий чемпион «Манчестер Сити», лондонский «Челси» и «Брайтон», возглавляемый бывшим тренером «горняков» Роберто де Дзерби, который хорошо знаком с талантом украинца.

В свое время игроком сборной Украины интересовался также лондонский «Арсенал».

Чаще всего Судакова связывают с итальянским «Ювентусом». Ранее стало известно, какую сумму хочет получить «Шахтер» за своего лидера.

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Источник Twitter
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