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  4. Судаков готов к переходу в Юве. Известно, какую сумму хочет получить Шахтер
Италия
13 декабря 2023, 17:56 |
655
1

Судаков готов к переходу в Юве. Известно, какую сумму хочет получить Шахтер

«Горняки» хотят получить минимум 40-50 миллионов евро

13 декабря 2023, 17:56 |
655
1
Судаков готов к переходу в Юве. Известно, какую сумму хочет получить Шахтер
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Туринский «Ювентус» спешит с вопросом приобретения полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

По информации Tuttojuve, Судаков не прочь переехать в Турин. Туринцам теперь нужно договориться с дончанами, действующий чемпион Украины научился хорошо продавать своих лучших игроков.

Недавно Судаков подписал новый контракт с клубом до 30 июня 2028 года, поэтому «Шахтер» захочет много денег. Суммы в 15-25 миллионов евро будет недостаточно. «Горнякам» вряд ли удастся выручать сумму, которую они получили за продажу Мудрика, но ставка будет начинаться от 40-50 миллионов евро и выше.

Ранее сообщалось, что за игрой Судакова наблюдал лично спортивный директор «Ювентуса».

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Источник Tuttojuve
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Sashko57
Что-что, а продавать они научились. 
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