Судаков готов к переходу в Юве. Известно, какую сумму хочет получить Шахтер

Туринский «Ювентус» спешит с вопросом приобретения полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

По информации Tuttojuve, Судаков не прочь переехать в Турин. Туринцам теперь нужно договориться с дончанами, действующий чемпион Украины научился хорошо продавать своих лучших игроков.

Недавно Судаков подписал новый контракт с клубом до 30 июня 2028 года, поэтому «Шахтер» захочет много денег. Суммы в 15-25 миллионов евро будет недостаточно. «Горнякам» вряд ли удастся выручать сумму, которую они получили за продажу Мудрика, но ставка будет начинаться от 40-50 миллионов евро и выше.



Ранее сообщалось, что за игрой Судакова наблюдал лично спортивный директор «Ювентуса».