Надежен, как стена. Ла Лига опубликовала видео с лучшими сэйвами Лунина

В Испании отметили прогресс украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина.

Официальный YouTube-канал Ла Лиги смонтировал ролик, включив в него самые яркие сэйвы нашего соотечественника в матчах за «Реал» в нынешнем сезоне.

Видео лучших сэйвов Андрея Лунина за «Реал» можно посмотреть по этой ссылке.

Отметим, что в общей сложности Лунин провел в сезоне-2023/2024 за «сливочных» 7 матчей в чемпионате Испании (три из них – на ноль), в которых пропустил 4 мяча.