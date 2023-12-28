Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Надежен, как стена. Ла Лига опубликовала видео с лучшими сэйвами Лунина
Испания
28 декабря 2023, 18:43 |
490
1

Надежен, как стена. Ла Лига опубликовала видео с лучшими сэйвами Лунина

В семи матчах чемпионата Испании наш соотечественник пропустил 4 мяча

28 декабря 2023, 18:43 |
490
1
Надежен, как стена. Ла Лига опубликовала видео с лучшими сэйвами Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В Испании отметили прогресс украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина.

Официальный YouTube-канал Ла Лиги смонтировал ролик, включив в него самые яркие сэйвы нашего соотечественника в матчах за «Реал» в нынешнем сезоне.

Видео лучших сэйвов Андрея Лунина за «Реал» можно посмотреть по этой ссылке.

Отметим, что в общей сложности Лунин провел в сезоне-2023/2024 за «сливочных» 7 матчей в чемпионате Испании (три из них – на ноль), в которых пропустил 4 мяча.

По теме:
ФОТО. Он вернулся! Виктор Цыганков восстановился от травмы
Партнеры Лунина и Зинченко. Названы 20 самых дорогих игроков в мире
В Реале рассматривают возможный уход Лунина. Названы кандидаты на замену
Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу сэйвы
Источник YouTube
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В лазарете Руха остался только один футболист
Футбол | 28 декабря 2023, 19:08 0
В лазарете Руха остался только один футболист
В лазарете Руха остался только один футболист

Трое игроков вышли из больничного

ФОТО. Чемпионка мира по биатлону впервые стала мамой
Биатлон | 28 декабря 2023, 14:08 0
ФОТО. Чемпионка мира по биатлону впервые стала мамой
ФОТО. Чемпионка мира по биатлону впервые стала мамой

Словачка Паулина Фиалкова родила аккурат на Рождество

Журналист назвал клуб, которому очень нравится Артем Довбик
Футбол | 27.12.2023, 22:27
Журналист назвал клуб, которому очень нравится Артем Довбик
Журналист назвал клуб, которому очень нравится Артем Довбик
Георгий Судаков назвал главный минус УПЛ
Футбол | 28.12.2023, 16:51
Георгий Судаков назвал главный минус УПЛ
Георгий Судаков назвал главный минус УПЛ
Новая цена Трубина. Transfermarkt оценил прогресс украинского вратаря
Футбол | 27.12.2023, 21:27
Новая цена Трубина. Transfermarkt оценил прогресс украинского вратаря
Новая цена Трубина. Transfermarkt оценил прогресс украинского вратаря
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Aries2005
Після Шовковського і П*ятова,  вважаю Луніна кращим українським голкіпером.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хорошие новости для Роналду. Гвардиола рассказал, когда вернется Холанд
Хорошие новости для Роналду. Гвардиола рассказал, когда вернется Холанд
28.12.2023, 05:59
Футбол
Большое воссоединение: Месси и Суарес снова вместе
Большое воссоединение: Месси и Суарес снова вместе
27.12.2023, 17:18 7
Футбол
Экс-игрок сборной Англии: «Зинченко может стоить Арсеналу чемпионства»
Экс-игрок сборной Англии: «Зинченко может стоить Арсеналу чемпионства»
26.12.2023, 22:17 18
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
28.12.2023, 07:13
Хоккей
Трубин арендует дом в Лиссабоне у известного украинского футболиста
Трубин арендует дом в Лиссабоне у известного украинского футболиста
27.12.2023, 10:48 10
Футбол
Маурисио Почеттино оценил матч с Кристал Пэлас, в котором Мудрик забил гол
Маурисио Почеттино оценил матч с Кристал Пэлас, в котором Мудрик забил гол
28.12.2023, 03:50
Футбол
Промоутер Тайсона Фьюри назвал самый тяжелый бой в карьере Александра Усика
Промоутер Тайсона Фьюри назвал самый тяжелый бой в карьере Александра Усика
27.12.2023, 22:48 5
Бокс
Пока не Усик. Хргович вызвал на бой британского супертяжа
Пока не Усик. Хргович вызвал на бой британского супертяжа
28.12.2023, 08:45 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем