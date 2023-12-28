Испания28 декабря 2023, 18:43 |
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Надежен, как стена. Ла Лига опубликовала видео с лучшими сэйвами Лунина
В семи матчах чемпионата Испании наш соотечественник пропустил 4 мяча
28 декабря 2023, 18:43 |
490
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В Испании отметили прогресс украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина.
Официальный YouTube-канал Ла Лиги смонтировал ролик, включив в него самые яркие сэйвы нашего соотечественника в матчах за «Реал» в нынешнем сезоне.
Видео лучших сэйвов Андрея Лунина за «Реал» можно посмотреть по этой ссылке.
Отметим, что в общей сложности Лунин провел в сезоне-2023/2024 за «сливочных» 7 матчей в чемпионате Испании (три из них – на ноль), в которых пропустил 4 мяча.
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Після Шовковського і П*ятова, вважаю Луніна кращим українським голкіпером.
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