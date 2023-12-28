Суперлига: «УЕФА продолжает давить на клубы и Европейский суд»

Европейская Суперлига выпустила официальное заявление, в котором обвинила УЕФА в давлении на клубы и Европейский суд, который ранее вынес решение в пользу Суперлиги в деле против УЕФА:

«УЕФА не прислушивается к правосудию. Он не понимает, что его монополия закончилась и что его привилегиям нет места в Европе.

Справедливость сказала это очень ясно и не вызывает никаких сомнений – УЕФА больше не может угрожать или накладывать санкции на клубы, которые хотят продвигать альтернативные соревнования. И сейчас УЕФА продолжает оказывать давление на клубы и, что удивительно, на сам Европейский суд».