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  4. Суперлига: «УЕФА продолжает давить на клубы и Европейский суд»
Европейская Суперлига
28 декабря 2023, 16:52 |
460
0

Суперлига: «УЕФА продолжает давить на клубы и Европейский суд»

Противостояние организаций продолжается

28 декабря 2023, 16:52 |
460
0
Суперлига: «УЕФА продолжает давить на клубы и Европейский суд»
Twitter

Европейская Суперлига выпустила официальное заявление, в котором обвинила УЕФА в давлении на клубы и Европейский суд, который ранее вынес решение в пользу Суперлиги в деле против УЕФА:

«УЕФА не прислушивается к правосудию. Он не понимает, что его монополия закончилась и что его привилегиям нет места в Европе.

Справедливость сказала это очень ясно и не вызывает никаких сомнений – УЕФА больше не может угрожать или накладывать санкции на клубы, которые хотят продвигать альтернативные соревнования. И сейчас УЕФА продолжает оказывать давление на клубы и, что удивительно, на сам Европейский суд».

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Источник Sport.es
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