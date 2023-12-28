Стали известны сроки восстановления Михаила Мудрика от повреждения
Украинец может принять участие уже в следующем матче
27 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «синих».
Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и открыл счет в поединке. Украинец был заменен на 71-й на Армандо Бройя из-за повреждения.
По информации Football London, повреждение украинского вингера выглядит несерьезным. Мудрик может полностью восстановиться до следующего матча английского чемпионата против «Лутон Таун», который пройдет 30 декабря.
Михаил Мудрик оформил свой 3-й гол в высшем английском дивизионе за «Челси» и 5-й во всех турнирах (включая товарищеские матчи).
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