Стали известны сроки восстановления Михаила Мудрика от повреждения

27 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «синих».

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и открыл счет в поединке. Украинец был заменен на 71-й на Армандо Бройя из-за повреждения.

По информации Football London, повреждение украинского вингера выглядит несерьезным. Мудрик может полностью восстановиться до следующего матча английского чемпионата против «Лутон Таун», который пройдет 30 декабря.

Михаил Мудрик оформил свой 3-й гол в высшем английском дивизионе за «Челси» и 5-й во всех турнирах (включая товарищеские матчи).