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Англия
28 декабря 2023, 16:16 | Обновлено 28 декабря 2023, 16:17
1232
2

Стали известны сроки восстановления Михаила Мудрика от повреждения

Украинец может принять участие уже в следующем матче

28 декабря 2023, 16:16 | Обновлено 28 декабря 2023, 16:17
1232
2
Стали известны сроки восстановления Михаила Мудрика от повреждения
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

27 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «синих».

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и открыл счет в поединке. Украинец был заменен на 71-й на Армандо Бройя из-за повреждения.

По информации Football London, повреждение украинского вингера выглядит несерьезным. Мудрик может полностью восстановиться до следующего матча английского чемпионата против «Лутон Таун», который пройдет 30 декабря.

Михаил Мудрик оформил свой 3-й гол в высшем английском дивизионе за «Челси» и 5-й во всех турнирах (включая товарищеские матчи).

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Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик травма Лутон Таун
Источник Football London
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contr
балерина 😫😫😫
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+4
Footbulka
Слідуюча новина буде "Мудрик знову поїв і покакав" 
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+1
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